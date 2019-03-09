挑戰100公里超馬 臉友賭趙天麟會達陣

（中央社記者盧太城台東縣9日電）立法委員趙天麟今天挑戰100公里的南橫超級馬拉松，下午過後先完成從海拔200公尺爬升到1800公尺的50公里挑戰。逾3千名臉書粉絲觀看直播，有9成賭趙天麟可以完成挑戰。

南橫（霧鹿峽谷）超級馬拉松路跑分為3級，其中，最困難的是百公里挑戰，從位於台東縱谷海拔200公尺的台東縣關山國小起跑，折返點是海拔1800公尺的南橫公路栗園段，約長50公里。

趙天麟去年報名挑戰，但只有跑到天龍飯店、約全程的1/4距離就提前放棄，今年再度報名挑戰，希望一雪前恥，今天清晨5時從關山國小出發。

原定上午9時抵達南橫天龍飯店，但趙天麟比預計的時間提早半小時抵達，讓等待的臉書小編嚇一跳。趙天麟表示，他今天的狀況相當好，天公作美，沒有出大太陽，且偶而飄雨降溫。

趙天麟在天龍飯店補給後立馬出發。隨行助理張以理說，過了天龍飯店才是真正進入挑戰，因為已經消耗大半體力，接著開始不斷的爬升，從海拔800公尺到1800公尺，且道路蜿蜒坡度大，「如果這關過了就沒問題」。

接近中午，趙天麟完成最艱困的路段抵達折返點，接著在下午2時許回到天龍飯店。加油團看到趙天麟身影逐漸靠近，指只能以「難以相信形容」，比預期的快了1小時。

幾乎快虛脫的趙天麟說，「短期內可能不會再報名百公里超跑，不過，他有信心完成這次超跑」，預計傍晚6時完成挑戰。

趙天麟臉書小編表示，透過網路直播超馬有3、4千人上網觀看，有9成粉絲認為趙天麟必能完成挑戰。（編輯：戴光育）1080309