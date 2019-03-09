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立委補選公報印韓國瑜照 新北選委會：合法

最新更新：2019/03/09 19:31
新北市立委補選選舉公報出爐，國民黨候選人鄭世維的政見欄印有新北市長侯友宜與高雄市長韓國瑜照片，引人注目。新北市選委會9日表示，只要政見文字與圖片內容合法即可刊登。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年3月9日
新北市立委補選選舉公報出爐，國民黨候選人鄭世維的政見欄印有新北市長侯友宜與高雄市長韓國瑜照片，引人注目。新北市選委會9日表示，只要政見文字與圖片內容合法即可刊登。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年3月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市立委補選選舉公報出爐，候選人鄭世維的政見欄印著新北市長侯友宜與高雄市長韓國瑜照片，引起對手余天揶揄。新北市選委會今天表示，政見文字與圖片內容合法即可刊登。

三重立委補選進入最後一星期衝刺，綠營候選人余天重兵部署三重，今天還請出「大咖」行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍，與醫師公會後援會掃街拜票，推薦相挺。藍營鄭世維則由前總統馬英九陪同在市場掃街。

剛出爐的選舉公報上，余天競選對手鄭世維的政見欄，刊登侯友宜、韓國瑜照片，除競選主軸標語以及9項政見，還寫「新北侯Sir真情推薦、高雄賣菜郎力挺三重賣菜郎」。

對此，余天今天受訪時表示，「這個我就搞不清楚，不曉得是侯友宜在選，還是韓國瑜在選。」他質疑，公報刊登的是否為正式的政見，鄭世維到底有沒有問過韓國瑜、侯友宜，肖像權的爭議必須探討。

鄭世維受訪時則表示，余天既然要選立法委員，就應該要熟悉法律，請余天好好研究選舉罷免法。他自己沒有消費黨內政治明星，直轄市長是屬於黨內公共財，他相信依相關規定刊登選舉公報，怎麼會過度消費韓國瑜，反而是大家展現團隊作戰。

鄭世維競選總部接受中央社訪問表示，在政見欄刊登侯友宜、韓國瑜的照片與推薦，是來自於鄭世維的創意發想，至於肖像照片是侯與韓，兩當事人所提供，類似的作法在去年的新北市議員選舉，第五選區（中和）候選人邱烽堯的公報政見就已刊登過。

新北市選委會副總幹事黃堯章晚間接受中央社訪問時表示，選委會不會干涉候選人刊登的公報內容，只要不違反第55條，沒有煽惑他人犯內亂罪或外患罪、煽惑他人以暴動破壞社會秩序，或觸犯其他刑事法律規定之罪，都可以刊登。

至於可以刊登照片與文字的政見，黃堯章說，上屆總統與立委選舉過後修訂的選罷法，就同意可以在公報上的政見欄刊登照片。新北市選委會依照候選人提供的圖片電子檔，經過選委會監察小組討論、委員會審議通過後印刷。

黃堯章說，每一位候選人的政見內容版面一樣大，候選人蘇卿彥的政見雖然只有5項，但文字內容充滿版面，余天文字內容的7項政見，鄭世維的照片與文字政見內容沒有違法。（編輯：張銘坤）1080309

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