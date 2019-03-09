立委補選公報印韓國瑜照 新北選委會：合法

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市立委補選選舉公報出爐，候選人鄭世維的政見欄印著新北市長侯友宜與高雄市長韓國瑜照片，引起對手余天揶揄。新北市選委會今天表示，政見文字與圖片內容合法即可刊登。

三重立委補選進入最後一星期衝刺，綠營候選人余天重兵部署三重，今天還請出「大咖」行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍，與醫師公會後援會掃街拜票，推薦相挺。藍營鄭世維則由前總統馬英九陪同在市場掃街。

剛出爐的選舉公報上，余天競選對手鄭世維的政見欄，刊登侯友宜、韓國瑜照片，除競選主軸標語以及9項政見，還寫「新北侯Sir真情推薦、高雄賣菜郎力挺三重賣菜郎」。

對此，余天今天受訪時表示，「這個我就搞不清楚，不曉得是侯友宜在選，還是韓國瑜在選。」他質疑，公報刊登的是否為正式的政見，鄭世維到底有沒有問過韓國瑜、侯友宜，肖像權的爭議必須探討。

鄭世維受訪時則表示，余天既然要選立法委員，就應該要熟悉法律，請余天好好研究選舉罷免法。他自己沒有消費黨內政治明星，直轄市長是屬於黨內公共財，他相信依相關規定刊登選舉公報，怎麼會過度消費韓國瑜，反而是大家展現團隊作戰。

鄭世維競選總部接受中央社訪問表示，在政見欄刊登侯友宜、韓國瑜的照片與推薦，是來自於鄭世維的創意發想，至於肖像照片是侯與韓，兩當事人所提供，類似的作法在去年的新北市議員選舉，第五選區（中和）候選人邱烽堯的公報政見就已刊登過。

新北市選委會副總幹事黃堯章晚間接受中央社訪問時表示，選委會不會干涉候選人刊登的公報內容，只要不違反第55條，沒有煽惑他人犯內亂罪或外患罪、煽惑他人以暴動破壞社會秩序，或觸犯其他刑事法律規定之罪，都可以刊登。

至於可以刊登照片與文字的政見，黃堯章說，上屆總統與立委選舉過後修訂的選罷法，就同意可以在公報上的政見欄刊登照片。新北市選委會依照候選人提供的圖片電子檔，經過選委會監察小組討論、委員會審議通過後印刷。

黃堯章說，每一位候選人的政見內容版面一樣大，候選人蘇卿彥的政見雖然只有5項，但文字內容充滿版面，余天文字內容的7項政見，鄭世維的照片與文字政見內容沒有違法。（編輯：張銘坤）1080309