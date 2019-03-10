壯大台灣 林右昌籲民進黨加強連結世界

基隆市長林右昌主張，面對中共威脅，台灣處境艱難，民主進步黨不能只做台灣的民進黨，應連結世界上所有和民進黨有相同價值的力量，蛻變成世界華人的民進黨。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年3月10日

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）基隆市長林右昌今天表示，面對中共威脅，台灣處境艱難，民進黨不能只做台灣的民進黨，應連結世界上所有和民進黨有相同價值的力量，蛻變成世界華人的民進黨，藉此壯大台灣。

林右昌率領6位局處長及4位新科市議員訪美11天，首站造訪紐約，上午在皇后區法拉盛的台灣會館與上百名僑胞交流，並以「台灣政情分析與展望」為題發表演講，談及基隆市政、九合一選舉，並提出民主進步黨新路線論述。

林右昌說，民進黨不等於反中，反的是威權、專制與獨裁。面對網軍等中共帶來的威脅，依靠愛台灣的民眾力量已不夠，過去民進黨比較不關心外在事務，如今如果不關心香港、西藏與新疆面臨的問題，民進黨只會愈來愈窄化。

他呼籲民進黨改造、重新論述，加強發展海外力量，「不能只作為台灣的民進黨，民進黨未來要做世界華人的民進黨，我們要去連結世界上跟我們有相同價值的人，擴大我們的力量」。

林右昌活動結束後受訪指出，多數台灣民眾認同自己是台灣人，但台灣人不能只關心內部事務。中國境內有很多華人嚮往自由、民主和人權，與民進黨信仰共同價值，民進黨應連結世界上所有與民進黨有相同價值的力量，壯大台灣，讓台灣不孤單。

至於具體做法，林右昌舉例，紐約僑界計劃在中央公園舉辦台灣音樂會，讓更多紐約市民、海外人士認識台灣，這類活動能加強與國際的連結，紐約台灣會館與僑胞社團是很好的平台。

林右昌演講中提到，台灣安全問題不完全在軍事，經濟反而最重要，經濟如果不好，很容易在政治、媒體層面被影響，這是台灣內部最大問題。

他表示，接下來應全力倡議，請美國國會等友台人士從經濟角度切入，幫助台灣，讓台美儘快展開經貿合作協定談判，以利台灣企業在全球價值鏈布局上更平衡思考，避免經濟過度依賴中國，侵蝕台灣政治、民主和媒體的自主性。

談及去年11月九合一選舉民進黨挫敗，林右昌說，除了年金改革等政策推動欠缺溝通，敗選最重要原因還是民進黨完全執政後太輕忽、驕傲、自信，導致內部不團結，甚至分裂，讓競爭對手有機可乘，高雄市長韓國瑜競選時掀起「韓流」，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

林右昌說，民進黨遭遇挫敗不該怪別人，應自我檢討。無論如何，台灣仍在正確的民主發展道路上，政黨本應回應人民期待，做不好被選票教訓，能讓政治人物有所警惕。

活動尾聲，台灣會館特地準備蛋糕，提前替明天將過48歲生日的林右昌慶生。林右昌許願在場台僑心想事成，祝福台灣國運昌隆。

今天稍早，林右昌率領的訪問團在駐紐約辦事處長徐儷文等人陪同下，與僑界領袖和本地政要進行早餐會。紐約州眾議員布朗斯汀（Edward Braunstein）、市議員顧雅明形容高鐵及健保制度是台灣的驕傲。布朗斯汀說，今年是台灣關係法40週年，希望台美友誼更加深遠，他將盡力維持台美關係。（編輯：陳永昌）1080310

縣市長訪美，基隆市長林右昌將赴華府、費城等地。（中央社製圖）

基隆市長林右昌表示，九合一選舉民進黨挫敗，最重要原因是完全執政後太輕忽、驕傲，導致內部不團結，民進黨不該怪別人，應自我檢討。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年3月10日