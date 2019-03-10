西藏抗暴60週年遊行 羅文嘉：台灣民主自由可貴

310西藏抗暴日60週年大遊行10日下午在台博館前廣場集結出發，民進黨秘書長羅文嘉（前左2）到場參與，在遊行隊伍中高呼口號表達聲援。中央社記者吳翊寧攝 108年3月10日

（中央社記者范正祥台北10日電）西藏台灣人權連線等團體發起的「310西藏抗暴日60週年大遊行」今天在台北市舉行，到場為西藏爭取自由、人權加油打氣的民進黨秘書長羅文嘉呼籲大家珍惜台灣民主自由的可貴。

在風雨中，參加遊行活動的群眾高喊「西藏要自由、西藏要人權、西藏是西藏人的」等口號。遊行隊伍從228公園的台灣博物館大門前廣場集結出發，路線行經台北車站、西門町，遊行終點為西本願寺，沿途吸引很多路人注意。

遊行總指揮、西藏台灣人權連線理事長札西慈仁表示，舉辦遊活動是希望世人能夠關注西藏自由人權問題，他說，不管自己現在身處的地方有多好，所有藏人的目標是希望能夠回去西藏，不希望流亡在世界各地，「我們要回到原來的西藏」。

羅文嘉代表民進黨致詞表示，雖然大家辛苦地在風雨中參與「310西藏抗暴日60週年大遊行」，但至少台灣還擁有「自由的空氣」，民眾可以毫無畏懼參加遊行活動，也可以不論政治立場自由參加選舉，這就是台灣民主與自由的可貴。

羅文嘉呼籲，不僅要珍惜現在的民主自由，也要讓台灣的世世代代都能享受「自由的空氣」。但是民主自由不是從天上掉下來的，自由也可能會消失，必須捍衛。

羅文嘉表示，「和平協議不會換來和平」，只有靠大家更堅定的團結在一起才會有永久的和平，需要更多人站出來，不僅要支持台灣民主、也要支持西藏自由。

時代力量黨主席邱顯智與黨公職包括立法委員林昶佐、台北市議員林穎孟、林亮君、黃郁芬等人也響應遊行活動，表達「希望所有圖博人能回到自由的故鄉」。

邱顯智致詞時表示，在遊行現場看到「達賴喇嘛回西藏」標語，令人非常難過。時代力量已參與民間邀請達賴喇嘛來台的連署，呼籲各界也一同響應。（編輯：蘇志宗）1080310