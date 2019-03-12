重視毒品問題 蘇揆：3/14召集部會全面防堵

（中央社記者劉冠廷台北12日電）針對校園毒品問題，行政院長蘇貞昌今天說，如何防止校園毒品危機，這已是個嚴重的問題，14日上午他會邀集相關部會親自主持討論，從校園到軍中、從校園到社會的全面防堵。

民進黨立委張宏陸今天在立法院施政總質詢時，關心校園毒品的問題，列席備詢的蘇貞昌表示，反毒要全面性，尤其人一沾上毒品，不只是傾家蕩產，還會變成廢人，常常是在年少無知，或是同儕的引誘之下染上毒品。

蘇貞昌指出，他已處理夜店、酒店的管理與治安，現在他要在14日上午8時30分，召集內政部、警政署、教育部、相關學校師長，以及國防部、法務部等相關部會，專門討論解決毒品問題。

蘇貞昌說，過去他擔任行政院長時，對於使用毒品、共用針頭的防治等，當時強力執行，有效果，使得原本是2倍增加的愛滋病立刻下降，受到國際肯定；對於相關毒品也非常有力的在遏止。

他表示，現在對於防治毒品，不是只抓吸毒者，而是要對於製造人與運送者都要強力掃蕩，對於軍人，他將召集國防部進行討論；對於學校，不只是校園附近的販賣管道，對於學生同儕之間的誘引、藥頭的使用、利用等，或者是學生集會派對使用毒品，或是學生有異狀，他都會要求教育部責成學校，一定要嚴格截斷，也會要求責成導師要去發覺異狀。

蘇貞昌強調，如何防止校園毒品危機，這確實已經是個嚴重的問題，14日上午他就會邀集相關部會親自主持討論，從校園到軍中、從學校到社會的全面防堵。（編輯：張均懋）1080312