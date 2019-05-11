網傳在日本宣布退出初選 賴清德：絕對錯誤

（中央社記者溫貴香台北11日電）前行政院長賴清德今天表示，網路消息說他將在日本宣布退出民進黨總統初選，絕對是錯誤；他對土地的使命沒有改變，也沒有要退出初選，且518將舉辦粉絲見面會，未來也將安排上電視接受訪問。

賴清德晚間結束日本參訪行程，明天將至僑社演講後啟程回台灣，他晚間透過臉書直播暢談這次訪日心得，並開放網友提問；被問到5月18日是否將舉辦粉絲見面，賴清德表示，會從高雄搭火車到台中與粉絲見面，也利用機會向大家報告，到日本前，就有網路消息說他將會在日本宣布退出這場總統初選，這是錯誤的報導。

他進一步說，當初決定參選主要是考量民進黨的困境與台灣局勢的險峻，因此在社會監督之下登記參選，希望接棒承擔下一個階段的責任，他對土地的使命沒有改變，也沒有退出這場初選的事情，請大家不要誤解，要繼續支持他。

被網友問到看起來很累，日本行程是否排得很滿，賴清德表示，因為機會難得且來到日本的時間不長，非常感謝台日雙邊的好朋友，在他過去擔任台南市長、行政院長任內所認識的日本友人都非常關心他，抵達後，日本友人不斷安排行程，提供他相關協助，見更多的人、討論更多的事情，爭取更多日本對台灣的支持。

他說，行程的確加了不少，以昨天而言，總共跑了12個行程，其中3個行程是日本卸任首相、國會議員與內閣官員，直到晚間10時結束。

也有網友要賴清德面對初選競爭應該麻辣一點，不要佛系，賴清德表示，這次黨內初選，大家都是同志，應該行君子之爭，雖然過程中有發生一些事情，他都勇敢承擔，不會因為任何事情攻擊，改變心意。

賴清德表示，這次到日本遺珠之憾就是沒到日本看球賽，下次大家來日本，不要忘了到球場替台灣球星加油。此外，明天是母親節也是護理節，他預祝大家母親節與護理節快樂。（編輯：張均懋）1080511