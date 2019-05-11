台禁福島5縣食品 賴清德謝長廷表達關切

（中央社記者楊明珠東京11日專電）前行政院長賴清德今天與多名日本教授討論台灣禁止進口日本福島5縣食品一事，多名教授憂心影響台日關係。對此，賴清德與駐日代表謝長廷都關切此議題後續發展。

賴清德今天上午在東京大學（東大）與東大教授松田康博、東京外國語大學教授小笠原欣幸等人針對台日關係、台日經貿、區域安全保障、中美貿易摩擦等議題交換意見。多位學者關切台灣禁止福島等5縣食品進口一事。

福島等5縣包括福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣及千葉縣。

松田認為若處理好食品問題，台日關係可加強，甚至可簽自由貿易協定（FTA）、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

賴清德說，台灣的反核災區食品輸台公投結果已出爐，有法律限制，但並非在這段法律限制的時間內就什麼都不要做，應加強對台灣社會做進一步的說明、溝通，最重要的是跟社會對話，讓台灣社會了解福島周邊5縣食品的安全性，也用國際標準讓日本有機會遵循，才能解決問題。

駐日代表謝長廷今晚出席日華親善協會全國聯合會與台日文化經濟協會締結姐妹會30週年的紀念大會時，被媒體問到此事。

謝長廷表示，日本人一般在政治場合比較客氣，不會講真正的話，但他知道台灣禁止進口福島等5縣食品，當然對台日關係有影響。

謝長廷認為，台灣反核食公投結果反對解禁，說要等兩年，但如果現在都沒什麼作為，兩年後結果也一樣。日方是希望看到台灣到底有沒有魄力，有沒有真的要努力解決，如果沒有，總要講出個理由來。

他認為，目前禁止日本食品的國家，都是政治關係上與日本相處不睦的國家。例如，南韓、中國，但中國與日本關係最近有改善，所以中國也做了很多承諾，中國也說要根據國際規則處理此問題。香港也已陸續解禁，比較起來，反而顯得台灣的態度是最不友好的。

謝長廷認為，公投通過了當然要遵守，但是這段期間須很理性去討論，並不是現在就要解禁，日方要知道的是，台灣有沒有在做努力，想解決此問題。

謝長廷表示，他每次講食品問題都被說成是「助」日代表、媚日，但他相信，日本關係對台灣非常重要，經濟發展對台灣很重要，食品問題會影響到台灣的經濟、台日關係。台日戰略關係應該先定位，日本對台灣來說是一般的關係還是夥伴關係、命運共同體的關係？把關係先定位後，就知該怎麼做。

他強調：「我們到底有沒有犧牲健康，大家都知道。千葉縣最冤枉，千葉縣一年有多少觀光客？從地圖看距離，千葉縣的南房總離福島的距離，比東京更遠。」（編輯：周永捷）1080511