唐鳳訪日吃福島柿餅：可惜台灣買不到

（中央社記者顧荃台北10日電）台灣去年通過反核食公投，政委唐鳳今天在推特分享吃福島縣柿餅的影片，並惋惜台灣買不到。此舉是否代表唐鳳支持開放福島等5縣食品進口，唐鳳辦公室回應，只是分享美食，沒想太多。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠輻射外洩事故，台灣同年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。去年反核食公投過關，維持福島等5縣食品禁令。

正在日本訪問的唐鳳，上午在推特發表吃福島縣柿餅的影片，並用英文和日文推文表示，吃福島柿餅可以支援311災區復興。唐鳳大讚柿餅非常好吃，「但很可惜台灣買不到」；她也在臉書分享福島柿餅和櫪木縣草莓的照片。

唐鳳特地選在311前夕，分享日本核災區美食照，是否代表唐鳳支持開放福島等5縣食品進口，唐鳳機要秘書黃子維回應，唐鳳只是跟著其他日本人買，沒想太多，她吃了以後覺得很好吃，便在網路上分享。

另外，外交部日前在推特上發起「#推特吃」標籤，由各駐外館處分享當地美食照後，指定下一個駐處接棒分享。行政院長蘇貞昌8日也在推特響應，分享台灣香蕉照片。唐鳳推文也標註「#推特吃」標籤，並指定行政院副院長陳其邁接力。（編輯：李信寬）1080310