同婚專法17日表決 柯建銘：一致投票共同承擔

（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院會明天將表決處理同婚專法；民進黨立法院黨團總召柯建銘今晚表示，「一致投票、共同承擔」，沒辦法去挑戰大法官解釋，假如法案沒有通過才是真正的災難，要勇敢負責完成立法。

立法院會17日將處理同婚專法，行政院今天下午與立法院民進黨團舉行行政立法協調會報，針對同婚專法凝聚共識，行政院長蘇貞昌也親自出席與民進黨立委溝通。

會後，民進黨立法院黨團由總召柯建銘、幹事長管碧玲、書記長鄭運鵬在立法院召開記者會，對外說明。

柯建銘說，一致投票、共同承擔，是今天最大的共識，而在憲政秩序維護上，「我們沒有辦法去挑戰大法官解釋，這是必須面對的問題。」

柯建銘指出，他在政治領域27年來，沒有一個法案牽扯如此之廣、之深，這裡面不只是政治、選票，還有宗教、信仰、理念、自由等，今天要很誠懇地來談，假如這個法案沒有通過，才是真正的災難，包括衍生的繼承、收養相關法律問題，大家會上法院提告，問題越來越複雜。

柯建銘表示，在這情況下，民進黨作為執政黨，行政院提出的專法版本，面對大法官解釋結果，「我們要勇敢誠懇面對這一切，所以我們今天提前遞案，要讓議事順暢，讓修法完成，這是我們的基本立場，我們要勇敢負責完成立法，這是基本態度。」

柯建銘也說，根據大法官解釋內容，沒有一個人可以挑戰，呼籲大家冷靜面對這個問題；明天立法通過，若充滿不滿乃至於仇視，希望大家能夠體諒，「執政黨面對大法官解釋的問題，我們無法迴避。」

管碧玲說，對於民進黨團提出的建議修正條文，並沒有推翻行政院版，是就院版的文字微調，但內容不變，且落實大法官解釋意旨，也完全採用大法官解釋的文字，在不增加、不創造新名詞下，做這樣的微調，使未來行政措施所做的相同性別兩人之間的登記，就是結婚登記，「希望我們的版本，贏得委員同仁投下這一票」，而且也不能把解釋工作的責任推給公務員。

管碧玲也說，專法一定要過，若沒有過所造成的亂象，是執政黨無法承擔，人民也無法接受，「我們是憲政主義國家，要接受憲政主義的核心，就是憲法解釋制度。」

媒體問柯建銘，明天院會表決時，是否有黨紀問題；柯建銘說，今天在行政院這個場域，不適合討論黨團的黨紀問題，明天還有時間來處理這個問題。

民進黨團提出的修正動議為，草案第1條立法目的部分，改為「為落實司法院釋字第748號解釋之施行，特制定本法。」

政院版草案第2條中，「同性婚姻」4個字引發反同團體不滿，也為中南部立委帶來不少壓力。因此，民進黨團版修正動議中，改為「相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係。」，刪除「同性婚姻」4個字。

另外，民進黨團也針對草案第4條提出修正動議，明定「成立第2條關係應以書面為之，有2人以上證人之簽名，並應由雙方當事人，依照法釋字第748號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記。」

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後兩年內，修改相關法律。若修法或立法在2年內未完成，同性2人打算結婚，得依婚姻章的規定，持2人以上證人簽名的書面，向戶政機關辦理結婚登記。（編輯：李信寬）1080516