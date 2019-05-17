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拚同婚專法三讀 綠委一早就進入議場備戰[影]

最新更新：2019/05/17 08:41
立法院會17日將表決處理同婚專法，為了順利三讀，民進黨立委16日就開始在議場外排隊，經過徹夜的輪班守候，17日一早甲級動員，總召柯建銘（中）到場以確保議程順利進行。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日
立法院會17日將表決處理同婚專法，為了順利三讀，民進黨立委16日就開始在議場外排隊，經過徹夜的輪班守候，17日一早甲級動員，總召柯建銘（中）到場以確保議程順利進行。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日

（中央社記者劉冠廷台北17日電）立法院會今天將表決處理同婚專法，上午7時一到，民進黨立委便紛紛進入到議場內，並守住主席台，確保議程能夠順利進行，此外，總統蔡英文也送上早餐為民進黨立委加油打氣。

立法院會今天將處理同婚專法，預計將上演表決大戰，為了讓今天的議事能夠順利進行，民進黨立委昨天就開始在議場外排隊，經過徹夜的輪班守候，民進黨立委並在上午6時30分便聚集在議場外，搶7時第一時間進入到議場內備戰。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬也在臉書發文貼出蔡總統為民進黨立委準備的早餐的照片，感謝蔡總統為大家準備早餐。

影片來源：中央社

上午7時一到，民進黨立委便紛紛進入到議場內備戰，並守住主席台四周，確保議事能夠順利進行，民進黨立委尤美女受訪時強調，同婚一路走來，沒一件事情是容易的，今天要團結一致，讓台灣除了經濟奇蹟，也創造人權奇蹟。

她也說，政院版的專法草案符合大法官釋憲的意旨，如果不能通過，對行政院是一大威脅，這等於是對行政院投下不信任投票。（編輯：楊凱翔）1080517

立法院會17日將表決處理同婚專法，為了順利三讀，民進黨立委16日就開始在議場外排隊，徹夜輪班守候，確保議程能順利進行。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日
立法院會17日將表決處理同婚專法，為了順利三讀，民進黨立委16日就開始在議場外排隊，徹夜輪班守候，確保議程能順利進行。中央社記者徐肇昌攝 108年5月17日
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