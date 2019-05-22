民進黨中執委擬提案民調納柯文哲 手機占50%

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北22日電）民進黨今天將召開中執會討論總統初選，跨派系中執委提案建議初選民調採三人對比，對手為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲、手機和市話的比率各占一半、6月10日當週民調。

民進黨下午召開中執會討論總統初選日程及民調等事宜，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩陣營歷經3次協調會，對於手機納入民調、民調對比方式、民調日程等問題沒有共識，今天中執會必須做出決定。

中執會前戰雲密布，賴清德一早發出「召喚黨魂維繫黨德」聲明表示，他勝敗事小，黨歷史評價、社會形象事大，台灣存亡絕續是重中之重，中執會勿等閒視之。

蔡陣營發言人阮昭雄則回應指，賴清德應放下個人情緒、利害，尊重黨民主機制，讓中執委商議最佳方案；不應為了自己利害，把黨民主決策扭曲為喪失黨魂。蔡總統也透過臉書指出，她早已不是黨主席，但作為黨員，她支持民進黨中執會的民主制度，「我相信民進黨中執會一定會找出最佳勝選的初選方案」。

中執會前，跨派系中執委們連署3項提案建議中執會：民進黨2020年第十五任總統提名初選民調採取三人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲；建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半；建議於6月10日至6月14日辦理民調。

提案說明表示，綜觀目前情勢發展，並參酌媒體與各家機構民調，2020年總統大選幾已確定將成三足鼎立局面。國民黨主要參選人中，以韓國瑜的民調最高；無黨籍柯文哲參選動作頻頻且民調支持度與主要政黨候選人旗鼓相當，不應忽視。建請中執會通過，初選民調以韓國瑜、柯文哲為對比對手人選，以產生最能勝選提名人。

提案說明表示，依現行辦法，初選民調僅以住宅電話簿（不足400萬戶）為抽樣母體，但總統初選民調範圍為全國，不受到區域的限制，不必然僅能採用市話進行民調。依國家通訊傳播委員會（NCC）公布資料顯示，目前手機門號已經超過2900萬戶，涵蓋範圍遠高於市話，並據研究顯示有超過500萬人「唯手機族」，僅採用市話調查勢必無法觸及此類群體。

提案說明指出，根據黨過去初選經驗，採市話調查因無法有效接觸到20歲至29歲的年輕族群，訪問到的年輕族群樣本數偏低，導致年輕族群的加權權值高達3到4倍，顯示僅靠市話調查容易造成抽樣母體偏誤，無法反映出真實民意，建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半。

提案說明表示，依據中央黨部先前召集蔡賴雙方陣營代表所進行的3場協商會議結論，雙方達成舉辦2場政見會的共識，政見會舉行時間及方式則授權中央黨部再行規劃，並與雙方協商。

由於政見會協調與籌辦仍需時日，辦理日期也須配合雙方候選人行程安排，故應保留適當時間，以利相關安排。又適逢6月初端午節連續假期，因此，建議於連假後該週週間、6月10日至6月14日辦理民調。

民進黨內不願具名的中執委表示，這3個案子是跨派系提案，33席中執委扣掉指定的中執委，還有30席，中執委裡真正屬英系的只有陳明文、翁章梁、蔡培慧，其他是正國會、蘇系、新潮流系，這是跨派系的提案，中執會預計會採「共識決」。（編輯：林興盟）1080522