立院初審海洋基本法 明定一年內提政策白皮書

（中央社記者陳俊華台北22日電）立法院內政委員會今天初審通過海洋基本法草案，明定6月8日為國家海洋日，政府須在法案施行一年內，提出國家海洋政策白皮書，對海洋事務提出政策方向，訂定海洋汙染防治對策。

海洋委員會去年4月28日於高雄成立，屆滿1週年時，行政院會在4月25日通過海洋基本法草案。立法院內政委員會今天初審通過海洋基本法草案，邀請海洋委員會主任委員李仲威列席；草案提報院會討論前，須經黨團協商。

初審通過草案明定，政府應在海洋基本法施行後一年內發布國家海洋政策白皮書，內容必須包括國家海洋發展的願景及目標、海洋發展策略的基本理念及方針、推動海洋策略的步驟及具體措施、其他為推進國家海洋政策的必要事項等。

草案明定，為打造生態、安全、繁榮的優質海洋國家，維護國家海洋權益，提升國民海洋科學知識，深化多元海洋文化，創造健康海洋環境與促進資源永續，健全海洋產業發展，推動區域及國際海洋事務合作，特制定本法。

為共同響應世界海洋日，草案明定6月8日為國家海洋日；統籌各目的事業主管機關涉海權責，制定海洋空間規劃法規與協調海域使用及競合；以和平、互惠確保國家海洋權益理念；國民、企業與民間團體應協助推展國家海洋政策。

草案規定，政府應以全球視野與國際戰略思維，提升海洋事務執行能量，強化海洋實力；訂定海洋汙染防治對策、保護自然海岸景觀與海洋生物棲息地；保障與傳承原住民族傳統用海文化及權益；促成公私部門與學術機構合作，建立海洋研究資源運用整合機制，建立國家海洋資訊系統及共享平台。

草案也規定，政府應寬列海洋事務預算，得設立海洋發展基金。另外，政府也應將海洋重要知識內涵，納入國民基本教育與公務人員培訓課程，推動普及全民的海洋教育；政府應規劃發揮海洋空間特色、營造友善海洋設施，發展海洋運動、觀光及休憩活動，強化國民親海、愛海意識。

李仲威在答復立委質詢時表示，海洋基本法是上位法源，只是講大方向、大目標，未來包括海洋保育法、海洋管理法及海洋產業發展條例，都已在草擬中。（編輯：林興盟）1080522