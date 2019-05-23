日眾議員問是否選總統 柯文哲再談信長與家康

台北市長柯文哲（右）23日啟程訪日，抵達東京後先拜會眾議員河井克行（左），由於河井克行曾赴台北市政府拜會，柯文哲也邀請他回訪。（台北市政府提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年5月23日

（中央社記者梁珮綺東京23日專電）台北市長柯文哲今天啟程訪日，抵達東京後先拜會眾議員河井克行與古屋圭司，對於2名議員詢問是否參選2020總統，柯文哲同樣舉日本戰國武將織田信長與德川家康為例。

柯文哲搭乘上午7時30分飛機赴日，預計23日至26日參訪東京、富山、福島、宮城4城市，日本駐台代表沼田幹夫前來送機，幕僚表示，沼田幹夫主動提出送機想法，實屬難得，代表日方的重視。

柯文哲抵達東京後，隨即馬不停蹄搭車前往眾議院第二議員會館，拜會河井克行與古屋圭司，各會晤20幾分鐘，交流訪日想法，但未觸及核災食品議題，由於河井克行曾赴台北市政府拜會，柯文哲也邀請他回訪。

與會人士表示，2名眾議員皆開門見山詢問柯文哲是否參選2020總統，而柯文哲則以織田信長與德川家康作為回答，即織田信長在桶狹間一役中，等天亮、等下雨、等敵人走到設定的陣地，及德川家康等杜鵑鳥啼叫。

與會人士轉述，河井克行、古屋圭司聽到柯文哲的回答後，反應是「柯都用最厲害的歷史人物來舉例」。

拜會結束後，柯文哲將搭乘北陸新幹線前往富山，出席2019台日觀光高峰論壇歡迎晚宴，將與駐日代表謝長廷同台。

另外，柯文哲幕僚行前曾建議柯文哲可透過河井克行傳話給首相安倍晉三，不過，對於媒體詢問會面談話方向、有無傳話等問題，柯文哲皆避而不談。（編輯：李亨山）1080523

台北市長柯文哲（左）23日啟程訪日，抵達東京後拜會眾議員古屋圭司（右），並致贈紀念品。（台北市政府提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年5月23日