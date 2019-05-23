陸海空屏東實彈操演 30鏈砲雲豹甲車首次登場

（中央社記者游凱翔台北23日電）國軍漢光35號實兵演習將展開，第四作戰區今天在屏東進行預演，火砲齊發的畫面相當壯觀；特別的是，由軍備局研製，搭載30公厘MK44鏈砲的雲豹八輪甲車首次參與操演，成為焦點。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演練將在27日至31日間舉行，相較過往，包括F-16V戰機、國造雲豹甲車、派里級銘傳及逢甲雙艦等新興兵力將納入操演。

綜合軍媒「軍事新聞通訊社」及「青年日報」報導，國軍第四作戰區上午在屏東滿豐訓場、昌隆訓場、加祿堂海灘等地實施實兵、實彈演練，替27日漢光演習暖身。

在滿豐訓場部分，運用陸軍AH-1W眼鏡蛇、AH-64E阿帕契攻擊直升機向海面目標實施射擊，並以雷霆2000多管火箭、CM22迫砲車、CM11戰車、M110自走砲車等武器裝備實施反舟波攻擊，操演期間，官兵配合「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作，分梯次對海上目標區射擊，彈著精準命中目標區，場面相當壯觀。

特別的是，由軍備局研製，搭載30公厘MK44鏈砲的CM-34雲豹八輪甲車首次參與操演，優異的性能成為現場焦點。

軍方人士解釋，30公厘鏈砲雲豹八輪甲車的砲塔是向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，並裝設在國造的雲豹八輪甲車上，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具備反裝甲火力。

另外，軍備局未來將以30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車、人員傘具為生產目標，同步開發八輪甲車衍生車型、投物傘及高空滲透傘等，建立亞太八輪甲車、傘具生產及維修售服中心，與國際接軌。

目前國軍雲豹甲車車型，分為已服役（CM-32、CM-33）、量產中（CM-34）及研發中的81公厘迫砲雲豹迫砲車、搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔的裝甲；CM-34，為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，預計112年完成量產284輛。（編輯：林沂鋒）1080523