同婚登記首日 內政部：截至上午10時已有166對

台灣伴侶權益推動聯盟理事長Alex（右）及其伴侶Joe（左），兩人愛情長跑11年，24日到台北市中正區戶政事務所辦理結婚登記，開心展示結婚書約。中央社記者王飛華攝 108年5月24日

（中央社記者王承中台北24日電）同性結婚登記今天正式開跑，內政部表示，截至上午10時，全國辦理同性伴侶結婚對數共166對，其中男性50對、女性116對；以新北市38對最多，高雄市31對次之，台北市30對第三。

立法院17日三讀通過同婚專法，台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，今天起可到各戶政事務所辦理結婚登記。內政部次長陳宗彥昨天表示，預約要在今天辦理結婚登記的同性伴侶至少289對。

內政部上午表示，首對新人於台南市安南區上午8時登記完成。根據統計，截至上午10時，全國辦理同性伴侶結婚對數共166對，其中男性50對、女性116對；以新北市38對最多，高雄市31對次之，台北市30對第三，台中市也有19對排第四，而離島的金門縣也有1對女性。目前全台僅剩澎湖縣、嘉義市、連江縣還未出現同性伴侶結婚。

在金曲女歌手蔡健雅演唱會上求婚的同志伴侶小銘、小玄，以及同志情侶圖文作家厭世姬、劇作家簡莉穎，還有台灣伴侶權益推動聯盟理事長Alex及其伴侶Joe、台灣伴侶權益推動聯盟創辦人許秀雯、秘書長簡至潔也都在今天上午前往戶政事務所辦理結婚登記。（編輯：林興盟）1080524