立院三讀修正原民教育法 族群文化兼容並蓄

（中央社記者范正祥台北24日電）立法院今天三讀通過修正原住民族教育法，擴大原住民族教育實施對象，完備行政支持體系，促進原住民族參與，強化師資培育機制，建置完整原民教育體系，族群文化兼容並蓄。

現行原住民族教育法自1998年公布施行，但上次修正是在2004年，為因應當前教育趨勢及現況，彰顯政府推動原住民族教育主體建構及轉型決心，行政院提出修正草案送請立法院審議。另外，包括無黨團結聯盟立委高金素梅，國民黨立委鄭天財，以及民進黨立委鍾佳濱、許智傑、陳瑩等人，也有提出草案版本併案審查。

以往原住民族教育只針對原民生，三讀修正通過的原住民族教育法條文將對象擴大至學前教育及12年國教階段的所有學生，明定高級中等以下學校開設原住民族語文課程，應依12年國民基本教育課程綱要辦理，其實施方式，由教育部定之。

在完備行政支持體系方面，修正條文增訂，原住民族委員會應會同教育部訂定民族教育課程內容。

三讀通過的條文規範，原住民族地區高級中等以下學校課程發展委員會的設置及民族教育課程的教材選編，得聘請當地原住民族或部落具原住民身分代表參與。

在強化師資培育機制，修正條文新增族語教師取得教師證書管道、確保公費師資的族語能力、公費師資族語專長與分發學校需求相符等。

三讀條文也新增，為發展及厚植原住民族知識體系，中央原住民族主管機關應會商教育、科技、文化等主管機關，建構原住民族知識體系中長程計畫，並積極獎勵原住民族學術及各原住民族知識研究。中長程計畫，至少每5年通盤檢討一次。

另外，地方政府應於原住民族地區，普設公立幼兒園、非營利幼兒園、社區或部落互助教保服務中心，提供原住民幼兒教保服務的機會。地方政府應定期辦理非原住民族地區原住民族幼兒教育資源及需求的調查，並提供適當的教保服務。

立法院院會今天三讀通過修正原住民族教育法後，多位立委登記發言表達感想。

立法院教育及文化委員會召委高金素梅表示，修法三讀通過，未來將繼續推動原住民族學校法，建構更完整的原住民族教育體系。

國民黨立委廖國棟指出，這次修法最重要的就是讓原住民族教育的對象能夠擴大，同時完備行政支持系統，促進原住民族參與，強化師資培育，深化民族教育。

他說，這次修法是台灣多元文化的具體落實，也讓原住民族教育不再依附主流教育中，找回原住民族的主導權，多元族群文化兼容並蓄，共存在台灣這塊土地上。

時代力量立委高潞．以用說：「原民教育翻轉，原鄉都會並重」。她對在原鄉及都會區的所有教育人員表達感謝，也指出下個階段發展重點是培養高等教育人才。

談及修法重點，鄭天財指出，過去原民教育政策都是由教育部主導，發展計畫也是，這次修法明定教育部與原民會共同擬定。他也肯定，因應都市原住民幼兒教育的資源及需求，這次也修法規範應定期辦理調查，提供適當教保服務。（編輯：林沂鋒）1080524