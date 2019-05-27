議員關切是否選總統 柯文哲：很不想選

（中央社記者黃麗芸、梁珮綺台北27日電）藍綠台北市議員今天質詢，話題都圍繞在台北市長柯文哲是否參選2020總統大選，何時宣布以及接班人是誰；柯文哲坦言「很不想選」，也未有接班人名單。

柯文哲今天下午到台北市議會報告108年度台北市總預算第1次追加（減）預算案編製和備詢。

民進黨市議員洪健益、阮昭雄關心柯文哲是否參選2020總統，洪健益詢問，若確定當選總統會否立即請辭台北市長一職，柯文哲表示，「到了5月20日才要辭」，並強調自己都沒有計畫，「遇到再講，我現在都沒有決定」。

柯文哲至今尚未表態是否參選2020總統，先前多次說6月再問他，後來又延至8月，阮昭雄好奇，柯文哲到底會不會在8月宣布，柯文哲立刻表示「不會」，至於什麼時候，他表示，「我也不知道，你相不相信，我真的舉棋不定」。

國民黨台北市議員李柏毅也問，在場局處首長贊成柯文哲參選總統者請舉手，直問柯文哲到底有無想參選和做準備，以及有無想好市長接班的備胎人選。

由於現場局處首長無人舉手贊成柯文哲參選。對此，柯文哲答詢表示，自己有交代他們認真工作、不要管外界說法；並說自己現在就每天東學西學，但沒準備錢和組織。

談到是否8月宣布參選總統，柯文哲則說「不一定，不要理它不是很好嗎」，就每天做自己的事，還說2018台北市長選舉也沒什麼準備，直到最後15天才請假去選舉。

柯文哲認為，國家的力量在國民全體，台灣人對總統的想像是錯的，現在的問題不是換一個總統就可以解決的，需改變的是國家文化，若文官制度亂七八糟，誰當總統都不會好。

他坦言「很不想選」，做一半跑去選舉，這不是一個國家該有的正常現象，並說自己心中還沒有接班人名單。（編輯：李亨山）1080527