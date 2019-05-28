馬英九聲援重啟核四公投 點名韓郭朱王表態

（中央社記者余祥台北28日電）重啟核四公投案領銜人黃士修今天呼籲，所有可能參選總統的候選人收集公投連署書，且承諾當選總統將制定核能減煤專法；前總統馬英九也點名國民黨內韓國瑜、郭台銘、朱立倫及王金平等人應表態支持重啟核四公投。

馬英九、前行政院長江宜樺等人今天出席由台北市議員羅智強舉辦的「重啟核四公車上路記者會」，聲援進入第二階段連署的重啟核四公投案。

馬英九說，想用再生能源取代核能短期間內做不到，因此不能放棄核能，815全台大停電就是最大的教訓，也改變台灣人民對核能的觀感，只要做好安全檢查，核能並不危險、核廢料也有技術可以處理，重啟核四才能提供最可靠的電源。

馬英九說，去年通過以核養綠公投，得到6成民眾支持，在全國各縣市支持和反對的比例都差不多是六四比，這是民意基礎，也代表民進黨2025全面廢核的政策完全被否定，若繼續推動2025非核家園，就是違反民意、踐踏民意的作法。總統蔡英文日前參加廢核遊行，代表總統公然反對民意，這是他無法想像的事。

馬英九也呼籲國民黨總統初選參選人，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人都應該站出來支持重啟核四。

江宜樺提到，蔡政府日前保證廢核後不會缺電、不會提高電價、不會讓人民在核電和空氣污染之間選擇，但現在全都跳票。過去馬政府時代封存核四，並不是像民進黨政府所說，是馬英九自己要封存，而是民進黨發動內外攻勢阻止核電廠運轉，馬政府才封存而沒有廢棄核四，就是保留一個可能，未來若出現缺電危機，可以供應穩定電力。

江宜樺說，今天下著大雨，就讓大家清楚知道像這樣的天氣下太陽能沒辦法發電，當太陽能占比越大，碰到下雨，需要調度別的電力支援的比例就越多，停電風險也越大。

江宜樺呼籲民眾踴躍連署，讓重啟核四公投案可以成案，更希望公投順利過關，以最強民意告訴民進黨政府，民眾要穩定電力。

黃士修表示，若今年6月重啟核四公投案送不了件、7月成不了案，等同確定將脫鉤2020總統大選，2025非核家園名正言順成為全民共識，台灣將在5年內成為9成火力發電的高碳排、高空污的三流國家。

黃士修呼籲，每位想要挑戰蔡總統連任的可能總統參選人，除國民黨，還包括無黨籍前行政院長張善政、台北市長柯文哲，甚至民進黨籍前行政院長賴清德，收集公投連署書，且承諾當選總統後，制定核能減煤專法，證明不是依附在政黨招牌之下，而是能夠帶領基層民意，具備總統格局解決國家問題的領導人。（編輯：林興盟）1080528