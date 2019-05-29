綠中執會再戰不直播 高層與蔡賴代表先開會前會

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北29日電）民進黨中執會今天討論總統初選民調是否納入台北市長柯文哲、手機與市話占比各半等議題，中執會前民進黨主席卓榮泰與雙方代表溝通，與會者步出會場不發一語，中執會則不開放網路直播。

民進黨下午召開中執會討論2020總統初選相關事宜。中執會前，挺前行政院長賴清德的本土社團人士聚集在民進黨中央黨部樓下，呼籲要公平公正公開的真初選。

中執會前，卓榮泰、秘書長羅文嘉、民進黨立法院黨團總召柯建銘、總統府秘書長陳菊、代表總統蔡英文陣營的前行政院副院長林錫耀、代表賴清德陣營的民進黨立委林俊憲等人先在主席貴賓室內舉行會前會，林錫耀先行離開，其餘人繼續討論。

林錫耀受訪表示，他只是代表總統列席中執會，他不是中常委也不是中執委，不便發表個人意見，他在會中重申，對比式民調除了高雄市長韓國瑜外，應該納入台北市長柯文哲；民調手機占比，已經退讓，就照中央黨部過去8年來的作法，手機與市話各占一半。

他表示，大家就回到怎樣做最合理，對黨是最大的利益，中執會多年來都是解決民進黨爭議的民主機制，希望今天所有的中執委都能夠發揮個人的智慧，做出最好的決定。

林錫耀表示，蔡總統一再交待就是尊重中執會最後的決定。被詢及是否會中是否動用表決，林錫耀表示，中執會怎麼處理、怎麼決定，都尊重。

24位中執委提案是：民進黨2020年第15任總統提名初選民調採取3人對比，對手人選為國民黨高雄市長韓國瑜及無黨籍台北市長柯文哲；建議修正現行辦法，總統初選應納入手機進行調查，手機和市話的比率各占一半；建議於6月10日至6月14日辦理民調。（編輯：蘇龍麒）1080529

民進黨中執會29日在民進黨中央黨部舉行，總統府秘書長陳菊（左）、民進黨秘書長羅文嘉（前）與投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德陣營代表、立委林俊憲（後右）等人出席，討論2020總統提名初選選務日程相關事宜。中央社記者吳翊寧攝 108年5月29日