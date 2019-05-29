國軍東部海域操演 IDF戰機發射天劍一型飛彈

（中央社記者游凱翔台北29日電）國軍漢光35號演習進入第3天，陸海空三軍今天在東部外海實施「聯合濱海決勝作戰操演」，除各式機艦參訓，IDF經國號戰機發射天劍一型空對空飛彈，F-16發射響尾蛇飛彈，場面震撼。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演習27日至31日間舉行，今天進入第3天，陸海空三軍在東部外海實施「聯合濱海決勝作戰操演」，除了有派里級、康定級、濟陽級、錦江級、沱江級水面艦及潛艦外，三型主力戰機（F-16、幻象2000、IDF經國號）也參訓。

軍事新聞通訊社報導，水面艦部分，海軍官兵接獲指令後緊急出港，宜陽軍艦、基隆軍艦等各式軍艦在花蓮外海執行反潛火箭、5吋砲、76砲向目標區射擊，以模擬殲滅水面敵船艦，同時為了有效追蹤海中潛艦位置，S-70C反潛直升機實施聲納吊放。

潛艦部分，則演練緊急上浮課目，驗證部隊戰力及計畫；戰機部分，IDF經國號戰鬥機發射天劍一型空對空飛彈；F-16戰機則發射響尾蛇飛彈，場面相當震撼。

此外，國軍第五作戰區今天也在西部沿海實施航道阻絕設置演練，結合地區民物力動員能量，徵用出海口周邊漁民船隻及蚵棚，進行蚵棚拖曳、架設及繫固作業，以阻滯敵人登陸。（編輯：蘇志宗）1080529