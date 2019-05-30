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巾幗不讓鬚眉 全女性砲班自走砲實彈射擊達陣

最新更新：2019/05/30 13:26
國軍30日在屏東滿豐訓場執行「聯合灘岸殲敵作戰」，由9名女性官兵所組成的女砲班，執行M110A2自走砲實彈射擊，成功完成任務。中央社記者游凱翔攝　108年5月30日
國軍30日在屏東滿豐訓場執行「聯合灘岸殲敵作戰」，由9名女性官兵所組成的女砲班，執行M110A2自走砲實彈射擊，成功完成任務。中央社記者游凱翔攝　108年5月30日

（中央社記者游凱翔屏東30日電）國軍今天在屏東執行「聯合灘岸殲敵作戰」訓練，其中的亮點是由9名女性官兵所組成的女砲班，並執行M110A2自走砲實彈射擊，砲長驕傲指出，證明女砲班在實戰時也能投入任務。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演習27日登場，今天進入第4天，第4戰區出動陸、海、空三軍清晨在屏東滿豐訓場執行「聯合灘岸殲敵作戰」訓練，迎擊欲進犯的敵目標，而這場演練也是第4戰區在漢光演習期間規模最大的演訓，動員3000名官兵、超過20波次、1萬4000發的各式彈藥實彈射擊。

這次的亮點，除了由軍備局研製，搭載美製30公厘MK44鏈砲、具備反裝甲能力的CM-34雲豹八輪甲車外。還有巾幗不讓鬚眉、由43砲指部9名女兵組成的女砲班執行M110A2自走砲射擊任務。

砲班砲長張家瑩下士受訪表示，女砲班成員雖然在過程中可能比男生辛苦，因為體力可能不如男生，但仍會透過單槓、跳繩等多種訓練提升肌耐力。

張家瑩也驕傲的說，透過這次的實彈演習，也證明在實戰時全女性官兵的砲班一樣可以投入戰鬥，縱使實戰時心情難免緊張害怕，但只要透過多次練習就能夠克服。（編輯：林興盟）1080530

國軍30日在屏東執行「聯合灘岸殲敵作戰」訓練，其中亮點是由9名女性官兵所組成的女砲班，執行M110A2自走砲實彈射擊。中央社記者王飛華攝 108年5月30日
國軍30日在屏東執行「聯合灘岸殲敵作戰」訓練，其中亮點是由9名女性官兵所組成的女砲班，執行M110A2自走砲實彈射擊。中央社記者王飛華攝 108年5月30日
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