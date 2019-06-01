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韓國瑜上凱道 陳其邁：不是說經濟一百政治零分

最新更新：2019/06/01 13:31
高雄市大樹區農會1日在姑山倉庫舉辦「呷冰總動員」活動，行政院副院長陳其邁（前中）參觀攤位，除了鼓勵農民，也現場協助促銷大樹玉荷包。中央社記者陳朝福攝　108年6月1日
高雄市大樹區農會1日在姑山倉庫舉辦「呷冰總動員」活動，行政院副院長陳其邁（前中）參觀攤位，除了鼓勵農民，也現場協助促銷大樹玉荷包。中央社記者陳朝福攝　108年6月1日

（中央社記者陳朝福高雄1日電）高雄市長韓國瑜今天安排北上參加凱達格蘭大道活動。行政院副院長陳其邁到高雄大樹協助促銷農產品，被問到有關韓缺席重要場合問題表示，不是講好的「經濟一百、政治零分」。

高雄市大樹區農會今天在姑山倉庫舉辦「呷冰總動員」活動，陳其邁應邀參加，到場時被熱情民眾包圍，天氣十分炎熱，陳其邁分送由荔枝和鳳梨為原料製成的清涼冰棒，老少人手一支冰棒吃得不亦樂乎。

對於媒體聯訪提問韓國瑜北上參加凱道活動的問題，陳其邁說，本來以為在這裡會碰到韓國瑜，共同幫大樹賣得最好的玉荷包促銷，真的是有點可惜。

至於媒體問到韓國瑜上凱道去爭取總統大位，以及下午高雄另有一場反毒大會等於缺席重要場合問題，陳其邁表示，不是講好的「經濟一百、政治零分」，農民的需要還是要擺第一位，今年荔枝的產量比往年來得少，農民更需要高雄市政府或大家的幫忙，所以希望韓國瑜還是要多關心高雄的市政，回歸拚市政還是比較適當，也兌現他的競選承諾。

大樹區農會總幹事張清榮表示，由於暖冬，大樹的玉荷包在開花和結果期受影響，嚴重減產，去年的平均行情每斤約新台幣80元至100元，今年的平均行情是100元起跳，昨天送到台北果菜市場的價格每斤是250元。

大樹區的玉荷包種植面積約1800公頃，往年每公頃可約收成2萬斤至2萬5000斤，張清榮估算今年產量因受暖冬影響的結果率不理想，每公頃約只可收成1萬5000斤。（編輯：黃世雅）1080601

高雄市大樹區農會1日在姑山倉庫舉辦「呷冰總動員」活動，行政院副院長陳其邁（前左）應邀參加，並分送由荔枝和鳳梨為原料製成的清涼冰棒。中央社記者陳朝福攝　108年6月1日
高雄市大樹區農會1日在姑山倉庫舉辦「呷冰總動員」活動，行政院副院長陳其邁（前左）應邀參加，並分送由荔枝和鳳梨為原料製成的清涼冰棒。中央社記者陳朝福攝　108年6月1日
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