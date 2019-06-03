漢光演習徵用蚵棚架阻絕設施 學者：落實全民國防

（中央社記者游凱翔台北3日電）漢光演習雖已落幕，但軍方徵用民間蚵棚架設阻絕設施的課目，引起討論。戰略學者林穎佑今天表示，以戰略層面來看，徵用是其次，重點在於軍方踏出與民合作的第一步，並落實全民國防。

國軍漢光35號實兵演習已在5月31日落幕，其中第五作戰區在台灣西部沿海實施的「航道阻絕設置操演」，軍方徵用出海口周邊漁民的船隻及蚵棚，進行蚵棚拖曳、架設及繫固作業，以阻滯敵人的登陸，這也是漢光演習不曾公開實施過的課目，也引起外界討論其可行性。

中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時指出，從戰術上來看，民眾對於灘頭的印象可能是從「諾曼第登陸」搶灘的情景，當時可能損壞船隻就有阻絕效果，但是現在軍工科技發達，如氣墊船對於輕型的阻絕設施能直接碾壓過去，不會受損，及現在的共軍不一定採傳統兩棲登陸，這些設施可能在實戰上發揮的作用有限。

但林穎佑也表示，若從戰略層面來看，由於這些漁船、蚵棚架相當老舊，軍方這次徵用器材架設阻絕設施是其次，重點在於軍方與漁民、民眾的合作，並落實其全民國防、軍民合作的理念，如同近期政府祭出賞金，鼓勵民眾通報在台灣外海的不明漁船、船艦及公務船隻一樣。

軍事連線雜誌主編陳維浩接受中央社訪問表示，中國、美國都擁有很強的垂直登陸能量，但即便是美國，垂直登陸只是兩棲登陸的第一階段，主要以最快的方式將輕裝人員、輕型火砲投送，但運送的數量有限，重型火砲、車輛仍必須倚靠舟波進行階段性的登陸。

因此陳維浩指出，「垂直登陸就能解決兩棲登陸是錯誤的說法」，因為如果後續的舟波沒有跟上，那先行垂直登陸的那些敵軍就是等死。

針對國軍在這次漢光以蚵棚架設阻絕設施，陳維浩認為，蚵棚是一個新的作法，但過去也曾利用現有工事、貨櫃等設施進行架設，道理都是一樣的；蚵棚雖然無法防護火力的攻擊，但是若有大量的蚵棚，敵軍也必須在行動前清掃，甚至水中的漁網也可能對登陸艇的車葉造成纏繞、損傷，拖累敵軍的舟波行動，這時就有機會對敵軍攻擊。

陳維浩說，「架設蚵棚可能是很小的動作，但對戰術的成敗還是有一定的影響」。（編輯：蘇志宗）1080603