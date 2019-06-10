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柯文哲：一國兩制在台灣沒市場

最新更新：2019/06/10 15:21
台北市議會10日進行市政總質詢，台北市長柯文哲答詢時表示「一國兩制在台灣沒市場」，並說「國家如果不夠強，簽什麼都沒有用」。中央社記者張新偉攝　108年6月10日
台北市議會10日進行市政總質詢，台北市長柯文哲答詢時表示「一國兩制在台灣沒市場」，並說「國家如果不夠強，簽什麼都沒有用」。中央社記者張新偉攝　108年6月10日

（中央社記者陳怡璇台北10日電）台北市長柯文哲今天在市政總質詢時表示「一國兩制在台灣沒市場」，並說若國家實力不夠強，簽什麼協議都沒用，「我們要有讓對方遵守約定的能力」。

香港人上街表達反送中立場，台北市長柯文哲今天早上接受媒體聯訪時表示，若一國兩制是香港模式，台上講，台下台灣人全跑光。

台北市議會今天進行市政總質詢，議員吳沛憶質詢柯文哲時再問他對反送中及一國兩制看法，柯文哲說：「一國兩制在台灣沒市場」。

吳沛憶追問對柯文哲認為兩岸簽和平協議在台灣有沒有市場，柯文哲回應，希特勒與史達林也簽過德蘇互不侵犯條約，而他的態度是「國家如果不夠強，簽什麼都沒有用」，並指台灣要有讓對方遵守約定的能力。

吳沛憶說，希望柯文哲在雙城論壇時要謹記他自己說過的「政策三原則，民意、專業、價值，不需要跟民意對著幹」，也不要講出讓台灣人覺得委屈的話，柯文哲回應「這我知道」。（編輯：李亨山）1080610

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