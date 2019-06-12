朱立倫：發大財只是口號 要有具體作法

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）高雄市長韓國瑜「發大財」市政訴求，遭批評是口號。國民黨總統初選參選人朱立倫今天在宜蘭受訪時說，「發大財」的確只是個口號，還是要有具體做法。

朱立倫上午前往宜蘭羅東鎮農會，出席免費敬老眼鏡公益推廣及捐贈記者會，會前接受媒體訪問。

針對朱立倫今天在臉書貼文指出，「大家都知道『三隻小豬』的故事，倉促蓋成的茅草屋，絕對比不上腳踏實地，一磚一瓦蓋的房子來的穩固。對許多首長來說，如果在任期內看不到績效，就好像對這項政策興致缺缺。但是，只會放煙火的首長，誰不會當；如果沒有遠見，憑什麼讓人民覺得你夠稱職？」「明星球員也會有受傷的一天」。

對此，有媒體詢問朱立倫「貼文的涵義是在酸韓國瑜嗎？」

朱立倫解釋，他貼文是在講昨天的NBA冠軍賽，冠軍賽不能靠一球來勝出，而是要靠團隊在整個球季中不斷努力，才能在最後獲得勝利。至於「三隻小豬」是指蓋房子不能夠很脆弱，要很堅強，很具有實力，否則很容易就崩壞掉。

朱立倫說，他也是明星球員、高雄市長韓國瑜也是、鴻海董事長郭台銘也是，所以每一位明星球員都要保護好，否則都有可能受傷，「我們希望每一位首長多做實事、少放煙火」。

國民黨中央黨部昨天召開參選同志座談會，會中決議初選不納入手機民調。朱立倫認為，其實他一直最重視的就是黨內不要互打，希望純粹用政黨對比，或者跟其他候選人的對比，因為互比很可能就變成互打，其實在過去這段時間為了黨內互比，造成黨內互打，這實在大可不必，不要忘了國民黨的對手是民進黨，也可能是台北市長柯文哲。

媒體最後提問，韓國瑜「發大財」的市政訴求，遭學者批評是口號。朱立倫表示，「發大財」的確只是個口號，還是要有具體做法。所以他不斷提出具體政見，並希望能落實，讓台灣的經濟更好，讓大家能夠發大財。（編輯：李錫璋）1080612