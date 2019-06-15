黃光芹FB指不愛高雄 韓國瑜：搜證準備提告

（中央社記者王淑芬高雄15日電）媒體人黃光芹昨天臉書貼文指「其實韓國瑜不愛高雄」，更以「政治陳世美」引喻。韓今天回應黃光芹講法太扭曲，並發出4點聲明，將保留法律追訴權，持續搜證，準備提告。

黃光芹昨天在臉書貼文「你所不知道的韓國瑜」，這篇系列1的內容，提及韓國瑜不愛高雄，從2018年3月3日那天說起，當時國民黨主席吳敦義勸韓選高雄市長，韓百般不願意，還拿出太太李佳芬當擋箭牌，說李佳芬會跟他離婚，當時韓反勸進也在場的前高雄縣長楊秋興參選。

黃光芹說，傳出韓國瑜要選高雄市長，很多市議員飆罵反彈，好不容易息眾怒卻又發生韓國瑜到台北領表登記參選市長。她說，那時已完成登記，是事後被抽掉作廢。

另外，黃PO文指出，韓早在2月就想選總統，李佳芬非但不離婚，還鼎力支持，女兒韓冰也一樣，旺旺董事長蔡衍明更是，「他們成為鐵四角」向總統之路挺進。PO文說「政治陳世美不是一天養成的，高雄註定成為糟糠之妻」。貼文透露還有待續。

韓國瑜早上參加登革熱防治總動員後受訪表示，黃的講法太扭曲了，就任以來不遺餘力推銷高雄；黃光芹所說「到台北領表選市長」是一年多以前的事，也已經解釋過了。

稍後，高雄市政府新聞局透過媒體發稿line群組貼出「韓市長回應黃光芹系列『小說』指控」4點回應。包括對於黃光芹女士所有相關言論，將保留法律追訴權，持續搜證，準備提告。唯真不破，全面坦然面對。

黃光芹指控不愛高雄，這就像用愛不愛台灣來扣帽子一樣欲加之罪。聲明表示，韓國瑜當然愛高雄！熱愛高雄這片土地和熱情的人民，更相信只要落腳下來的人們都會愛高雄。

對於與楊秋興討論參選事宜，聲明指出，因為楊是在地了解地方生態人士，但所謂選舉經費討論根本子虛烏有。韓國瑜透過聲明說，從政的是自己，黃光芹要攻擊就針對他本人就好，放過他的家人，家人是無辜的。(編輯:孫承武)1080615