泰北華人村自治會訪台 力挺中華民國

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）僑委會今天表示，泰北華人村自治會會長訪問團拜會僑委會，感謝僑委會長年對泰北地區華文教育的培植與協助，讓中華傳統文化能傳承下去；他們說，泰北僑胞永遠都支持中華民國。

僑務委員會晚間發布新聞稿表示，泰北華人村自治會會長訪問團一行70人由清邁雲南會館會長何國強、清萊華校教師公會名譽會長顏協清帶領，今天拜會僑委會。

僑委會委員長吳新興表示，感謝泰北僑領關心、支持台灣，並為凝聚僑社發展、推展泰北僑教、經貿活動盡心盡力。

吳新興指出，為解決泰北師資缺乏的老問題，僑委會近日與泰北建華高中合作，辦理簡易師範班全力提供獎學金，希望帶動當地僑教師資成長，讓人才自給自足；今年也首次開辦師資培育海青班。他呼籲泰北鄉親重視教育培養人才的重要性，與僑委會密切合作共同解決泰北師資缺乏的問題，並促成泰北僑校永續發展。

何國強、顏協清表示，感謝僑委會數十年來對泰北地區華文教育的培植與協助，他們將配合僑委會全力改善泰北教學環境，共同推動海外華教發展，讓中華傳統文化能在泰北永遠傳承下去。

同時，他們說，泰北僑胞不會忘記中華民國台灣半個世紀來的協助與照顧，泰北僑胞永遠都支持中華民國。（編輯：張均懋）1080618