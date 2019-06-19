反送中 香港民團憂中共用更多資源控制媒體

（中央社記者王揚宇台北19日電）反送中運動，香港行政長官林鄭月娥向香港市民道歉，但不撤逃犯條例、不下台；香港獨立聯盟召集人陳家駒今天表示，不知道中共是否會用更多資源控制媒體，這是未來要對抗的事。

在香港過去2週爆發反修訂逃犯條例風暴後，林鄭月娥18日召開記者會，公開向所有民眾道歉，但不會下台，並強調有信心可以繼續展開未來3年的工作。

時代力量黨主席邱顯智今天晚上與3名香港民主派學生對談；出席活動的香港學生獨立聯盟召集人陳家駒說，香港民間團體有提出4個訴求，要求林鄭月娥在20日下午前回答，若沒有回覆，21日將升級抗爭活動。

陳家駒指出，這4個訴求分別為，完全撤回逃犯條例、撤銷所有與會者被控的罪名、收回612暴動定性以及徹查警察濫權，而這次來台灣，是希望能否依據香港澳門關係條例第18條條文規定，尋求協助。

陳家駒也說，在香港有支持香港獨立的青年，被媒體抹黑，在香港媒體被滲透下，這次有很多人站出來反送中，真的很感動，而中共在民眾的壓力下，不知道會不會用更多的資源控制媒體，這是要想到、未來要去對抗的事情。

邱顯智則說，觀察反送中活動，有200萬人上街頭，但特定的紅色媒體還可以不用報導，這樣粉飾太平、顛倒是非的狀況非常嚴重，而台灣在23日就有一場反紅色媒體的遊行，對於這種違反新聞倫理、呼應中共統戰伎倆的媒體，希望大家參加，給他們知道，台灣人民不願接受這種媒體。

現場媒體問到，上街參與反送中活動的風險很大，為何學生願意走出來，主張香港獨立的學生組織「學生動源」召集人鍾翰林說，這幾年很多紅色媒體播放中國節目，導致很多中學生不關心香港社會的發展，但這次有很多學生願意走出來，是因為大家知道，不走出來、不發聲，所有香港人都有可能會被送到中國，所有香港人都會有危險。（編輯：林興盟）1080619