搶攻軍公教選票 郭台銘拋恢復福利政見

（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天出席八百壯士舉辦的新書發表會，談到如何獲得軍公教支持，郭台銘說，關鍵是他會賺錢，他承諾要帶台灣賺全世界的錢，賺錢後把福利還給大家。

反年改團體八百壯士今天上午在立法院正門外舉辦新書發表會，郭台銘、國民黨主席吳敦義、國民黨前主席洪秀柱、國民黨總統初選參選人張亞中、以及多位國民黨立委皆與會。

郭台銘在受訪時，被問到要如何說服軍公教支持自己比支持高雄市長韓國瑜好時，郭台銘說，他說服大家的關鍵是他會賺錢，因為政府的經費捉襟見肘，如果沒有足夠的經費，所有的承諾都是畫大餅，但畫大餅是沒有用的，他承諾，只要賺足夠的錢，一定優先將軍公教應有的福利編入預算。

由於今天的活動，吳敦義也有出席，2人的互動成為媒體關注的焦點，媒體詢問，剛與吳敦義互動似乎不多，對此，郭台銘說，之前對總統初選遊戲規則提出建議，就被說是大鬧黨中央，他是乖乖牌，謠言不攻自破，「主席有挺我嗎？」，若吳敦義真的挺他、挺中華民國，就應出面化解支持者的焦慮，推出最強、能救台灣經濟的人出來。

談到立法院會昨天三讀修正通過國安法部分條文，軍公教涉共諜行為，喪失月退俸請領權利，已支領的也要追繳，郭台銘表示，政府現在所有法案，都想爭取在明年的1月11日前修完，因為要準備下台了。

郭台銘指出，而國民黨立委若在明年可以過半，可將法再修回來，但這就會讓立法院變成為某一政黨服務，不是為全體國民服務的機構。他認為，立委進立法院是要捍衛中華民國利益，而非黨派利益，若他當選總統，一定會做到這件事。

針對年金改革，郭台銘在致詞時則表示，今天了解政府對軍公教警的不公不義，讓尊嚴及應有的福利受損，他支持軍公教警應恢復應有的尊嚴及福利，但政府不知道拚經濟、把餅做大，只知道亂花錢或砍預算；若他當選總統，一定讓大家得到應有的尊嚴，他要把餅做大，帶台灣走出全世界，賺全世界的錢，賺錢後一定把福利還給大家。

郭台銘說，如果沒有賺錢，政府沒有經費，會造成資源的排擠，因此首先要選出一個會賺錢的總統，請大家再忍耐忍耐，剩沒幾天了，只要他出來，台灣的經濟一定更好，「軍公教的同胞們，你們心裡的苦我懂，我一定會替你們解決問題」。（編輯：楊凱翔）1080620