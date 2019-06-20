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防貨櫃調包走私毒品 政院擬最高罰300萬

最新更新：2019/06/20 14:10

（中央社記者顧荃台北20日電）行政院會今天通過關稅法部分條文修正草案，未來貨棧或貨櫃集散站業者，若涉及走私毒品、調包貨物等違法行為，最高可處新台幣300萬元罰鍰。法案後續送立院審議。

行政院長蘇貞昌上午在行政院會中表示，近年來貨棧及貨櫃集散站因業者管理鬆散，致發生調包、疑掩護毒品走私等重大違規行為，關稅法修正草案是為強化貨棧、貨櫃集散站及自主管理業者的管理，提高罰鍰上限，以期杜絕不法，確保國家社會安全。

財政部長蘇建榮出席院會後記者會時說明，修正草案明訂，經海關核准實施自主管理的貨棧、貨櫃集散站、物流中心等業者，應設置自主管理專責人員；專責人員應具備的資格、任務、監督等規定，授權財政部訂定。

草案並新增規定，若業者違反自主管理相關規定，海關可予以警告並限期改正，或處新台幣6000元至3萬元罰鍰，並得按次處罰；希望藉此增加業者自主管理的強度。

另外，蘇建榮表示，現行關稅法86條規定，貨棧或貨櫃集散站業者違反變更登記、證照申請或換發、貨櫃及貨物的存放、移動、通關或管理等情況，海關可警告並限期改正，或處6000元至3萬元罰鍰；草案大幅提高罰鍰上限，最高可罰300萬元，盼達到警惕和矯正效果。（編輯：楊凱翔）1080620

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