布局立委選戰 民進黨啟動基層組訓

（中央社記者溫貴香台北22日電）針對2020立委選舉，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，即日起推出新住民幹部培力營、選戰特派員等組訓活動，著重於立委競選團隊的集體培訓；預計8月底完成區域與不分區立委提名，9月召開全代會為總統立委選舉鳴槍起跑。

總統蔡英文19日獲民進黨提名競選連任，喊出「總統要勝選，立委一定要過半」目標，對於立委選舉布局，羅文嘉上午受訪表示，立委選戰主軸還在討論階段，預計提名作業告一段落就會推出。下半年對民進黨是一個嚴峻挑戰，黨不能只靠民主牌、安全牌、主權牌，還要拿出「我是一個好的政府」。

他表示，目前還有24個立委選區，預計7月底前完成徵召；不分區立委提名作業，預計7月10日召開中執會，成立提名委員會，由提名委員會決定不分區名單，8月底完成提名。

羅文嘉說，換言之，暫定8月底完成所有區域立委與不分區立委徵召提名作業，9月召開全國黨代表大會（簡稱全代會）；全代會前後，立委、總統的競選總部應該都要能夠成形運作。

此外，迎戰2020，民進黨已展開各種組訓計畫，羅文嘉表示，黨已規劃連續兩場議題攻防的組訓，各選區已確認的立委提名人推派幹部，參加民進黨的訓練，預計舉辦兩梯次。其次，民進黨婦女部今、明兩天辦理「民主新助力 Women在一起」2019新住民團體幹部培力營。

羅文嘉說，總統蔡英文與民進黨主席卓榮泰今天將出席這項活動發表談話。此外，青年部也於5、6月間完成「2019年青年入陣-選戰特派員」的招募與面試，招募了100多名青年擔任選戰特派員，下週展開為期3天的培訓，預計8月間要派駐不同選區，進行輔選。

羅文嘉又說，民進黨的作法先從地方幹部的組訓做起，目前已經提名50個選區的候選人以現任立委居多，他們平時在民進黨立法院黨團或中央黨部交流已經很多，對黨而言，重點不在於候選人本身的座談，選戰光靠候選人一個人是不夠的，候選人的團隊才是重要。

羅文嘉表示，籌組團隊必須培養對現階段時事議題的掌握、因應新的社群平台、網路技術等各種資訊戰、心理戰的了解；另外，要補充青年幹部的人力，民、國兩黨布局選戰的做法不同，民進黨著重於團隊的建立，中央黨部的角色就是進行集體的幹部培訓。

民進黨在2016立委選舉拿下68席，黨內對於2020國會席次保衛戰，總體戰略是希望能守住原有優勢，但面對去年九合一選舉大敗，儘管近來已逐漸恢復氣勢，仍坦言挑戰很大。（編輯：李信寬）1080622