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參與國政願景發表會 韓國瑜：已請益顧問團

最新更新：2019/06/24 16:54

（中央社記者陳朝福高雄24日電）國民黨總統初選首場國政願景電視發表會將於明天舉行。高雄市長韓國瑜今天說，他參與發表會時希望能夠呈現對中華民國憲政、兩岸、國防和外交的看法，已請益過顧問團。

韓國瑜下午出席在新莊高中舉行的模範生、市長獎畢業生與市長合影活動，他會前接受聯訪，對於媒體提問的國政願景發表會會不會緊張、有無自己的規劃等問題，作了以上表示。

韓國瑜說，已詢問很多學者和專家，約有2、30人，事實上顧問團目前都還沒有浮上檯面。他希望呈現自己對中華民國憲政、兩岸、國防和外交的看法，已請益過顧問團。

至於媒體提問的台灣民意基金會民調顯示他位居第三問題，韓國瑜表示，他選高雄市長的時候，台灣民意基金會做的民意調查從來沒贏過，不予評論。民調不是文宣，不要把人民內心對政治的看法當文宣來打。在選高雄市長之前已吃了苦頭，最後開票結果完全與民調不一樣。

韓國瑜表示，台灣民意基金會董事長游盈隆有一定的學術威望，希望應考量客觀公正及人民的感受。

對於民眾昨天上街頭抗議媒體一事，韓國瑜說，媒體有滿足人民知的權利，很多媒體有自己的看法，民眾也表達意見。台灣的電視、媒體跟網路，大家可以看得出來對他不公平，為何群眾不去反映。媒體經營要對海內外民眾負責，所以昨天對媒體的抗議覺得非常不妥。

韓國瑜也呼籲抹黑他的這條產業鏈，能不能考量一下週休二日，星期一到星期五抹黑就好，星期六和星期天休息。民眾如果覺得媒體太偏頗的話，也應該對抹黑他的媒體提出強烈的抗議。（編輯：陳俊碩）1080624

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