總統：盼台美合作 為區域和平穩定做出更多貢獻

（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文今天接見戰略暨國際研究中心（CSIS）「台美政策計畫」訪問團，她表示台灣不僅守護自身的自由民主生活方式，也願意跟國際社會分享民主經驗，盼透過台美合作，共同為區域和平穩定發展做出更多貢獻。

蔡總統上午在總統府接見戰略暨國際研究中心「台美政策計畫」（TUPP）訪問團，總統致詞時首先歡迎貴賓來訪，提到葛來儀（Bonnie Glaser）主任是她的好朋友，也是台灣的老朋友，由葛來儀帶領美國未來政策菁英訪問團，是再適當不過的人選。

總統表示，今年是台灣關係法立法40週年，今年4月間，CSIS、「布魯金斯研究院」（Brookings Institution）以及「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）特別舉辦了視訊會議。

蔡總統特別感謝葛來儀邀請她一起參加會議，發表視訊演說，讓她可以說明台灣的重大政策，以及她對台美關係的珍視。

總統說，她上任以來，跟美國的關係不斷提升，像是川普政府三度對台軍售，過境待遇的提升，高層官員的互訪，還有包括重要法案的通過，都有助強化台灣防衛實力。

台美經貿夥伴關係也很堅實，總統說，台灣去年是美國第11大貿易夥伴，今年再次派出規模最大的代表團，參加這個月在華盛頓舉辦的「選擇美國」（SelectUSA）投資高峰會，再次展現強化台美經貿關係的努力。

總統表示，台灣跟美國之間共享民主、自由和人權價值，雙方的合作，成為印太地區一股良善的力量。台灣將繼續跟美國及理念相近國家，一起為國際重要議題做出貢獻。

她進一步說，過去幾個月，台灣完成了強化國家安全的很多修法工作。除了法律明定國安維護擴及於網際空間，對涉及國家機密相關人員的出境管制和處罰，有更嚴格的規定，也加重對共諜的刑罰；這些都展現台灣捍衛各層面國家安全的決心。

總統表示，台灣不僅守護自身的自由民主生活方式，也願意跟國際社會分享民主經驗，相信透過台美合作，像全球訓練暨合作架構（GCTF），能夠共同為區域的和平穩定發展，做出更多貢獻。

訪賓由外交部次長徐斯儉陪同，國家安全會議秘書長李大維也在座。（編輯：楊玫寧）1080625