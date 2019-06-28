立院挑燈表決未果 法官法三讀得再等等

（中央社記者王揚宇、陳俊華、蘇龍麒台北28日電）立法院臨時會院會27日挑燈夜戰處理法官法草案，但因國民黨團逐條提出要求表決、重付表決，院會處理到27日晚間11時45分，全案只處理到草案第37條條文，仍有多條條文未處理，只能另定期處理。

不過，昨天二讀表決通過的條文仍有多項重點，包括當事人或犯罪被害人可自行請求法官評鑑，以及法官評鑑委員會增加外部評鑑委員（即學者及社會公正人士）人數，從原來的4人改為6人等。

至於尚未逐條討論的重點條文包括，為使對退休或離職法官的懲戒發揮實效，因此在法官懲戒處分種類中，增加剝奪退休金及退養金等款，以及若法官、檢察官有貪污行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定，應繳回停職期間所領的薪水等。

談起這次修法緣由，前法官、民進黨立委周春米說，法官法於民國100年7月公布施行後，外界認為成效不彰，而且過於嚴苛的程序及要件，造成實務上懲戒、淘汰不適任司法官的困難重重，嚴重打擊人民對司法的信賴。

周春米指出，因此司法院參酌司法改革國是會議決議及社會各界意見，會銜行政院、考試院後，今年4月將修法版本送到立法院審查，而立法院司法及法制委員會用最快的速度完成審查，送立法院會處理；這次修法，也是法官法自公布施行後首度修法，進行大規模的翻修，更是司法改革工程中重要的一環。

法官法修法，立法院會從27日晚上7時25分開始處理，直到晚上11時45分，處理到第37條條文結束；立法院長蘇嘉全裁示散會，下次會議繼續進行二讀。

民進黨立委王定宇昨天晚上在臉書發文指出，這次的法官法修法，國民黨全部要求表決，還要求重付表決，連不予修正的，國民黨都要求表決、再表決，這是典型的「表決焦土策略」。

王定宇也說，國民黨在阻擋司法改革嗎，當然是的，但是還有不為人知的秘辛；中國國民黨要求民進黨退讓「政治檔案條例」，換取國民黨不杯葛「法官法」，國民黨想要封殺「真相」，民進黨團堅決不接受。

對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，政治檔案條例草案中有規定，可以徵集民間資料正本，這項規定有違反憲法對財產權的疑慮，因此國民黨團希望召開公聽會後，立法院下個會期再處理。

他說，政治檔案條例草案並沒有急迫性，且民進黨在這個法案有選戰策略操作上的考量，沒有必要在臨時會急著通過。

昨天二讀表決通過條文規定，司法院人事審議委員會的外部委員（即學者專家），增加有對法官「獎懲」事項的表決權，另外也廢止法官全面評核制度。

關於法官評鑑制度改革上，二讀表決通過條文提到，法官若有違反法官倫理、違反辦案程序規定或職務規定等狀況，情節重大，受評鑑法官所承辦已終結案件檢察官外的當事人或犯罪被害人，得請求法官評鑑委員會進行個案評鑑。

立法院職權行使法規定，第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。（編輯：蘇龍麒）1080628