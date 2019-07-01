民進黨挺香港七一遊行 羅文嘉黃之鋒連線對談

（中央社記者顧荃台北1日電）香港今天下午將舉行七一遊行，主題為「撤回惡法，林鄭下台」。民進黨秘書長羅文嘉上午與香港眾志秘書長黃之鋒跨海連線對談，力挺香港爭取民主。

香港自1997年7月1日主權轉移中國後，每年7月1日都有民間團體組織集會遊行，至今已形成傳統。今天是香港主權移交22週年，民間人權陣線下午發起七一遊行，主題為「撤回惡法，林鄭下台」，在6月接連兩場大規模的「反送中」遊行後，已成為各界關注的焦點。

民進黨主席卓榮泰日前說，支持香港民眾爭取更多的民主自由和政治權利，將研議擴大聲援香港的作法。民進黨上午召開「七一香港大遊行，台港行前連線」記者會，羅文嘉與黃之鋒上午跨海連線對談。

黃之鋒表示，香港主權1997年移交，他是1996年出生，這22年來，「一國兩制」已經變成「一國1.5制」，特別是中國國家主席習近平上台後對香港的壓迫越來越大，對台灣的壓迫也越來越明顯。很多香港年輕人被警方逮捕，體制內他們不能參選，體制外街頭抗議的自由也越來越小。

黃之鋒說，他現在正在香港立法會的議員辦公室裡連線，下午的遊行將爭取民主普選，一人一票選特首與反送中，不過一早就有超過1萬名年輕人在立法會外抗議，相信今天下午會有超過50萬人上街頭，香港跟北京政府應該面對香港的民意。

他說，香港立法會有70席，只有一半的議員是人民投票選出，其中一半席次是北京操控，香港人爭取每一位議員都由人民選出，以及香港700萬人一人一票選特首。

他表示，很感謝台灣支持「反送中」，同樣面對北京壓迫時，希望大家看看香港，一國兩制是完全失敗的。也希望明年台灣總統選舉時，候選人能更關注香港一國兩制的狀況，香港現狀已經說明了一國兩制絕對無法在台灣落實，未來香港也會跟台灣一起面對北京壓迫，爭取民主跟自由。

羅文嘉指出，六月中旬有超過200多萬香港人站出來反送中，這是對香港和北京政府非常重要的訊息，說明一國兩制已經完全失敗。他也呼籲正在進行黨內總統初選的國民黨，一國兩制不是台灣應該走的路，這沒有任何模糊空間，「否則會掉到萬丈深淵」。

媒體詢問，對於國台辦指台灣執政黨公然介入香港事務的看法，羅文嘉回應，民主是普世價值，G20在大阪召開時，香港人集資在全世界媒體報紙購買廣告，希望全世界都能關心香港。中國是一個獨裁政府，當任何一個地區受到極權之苦時，台灣都會伸出援手，更何況香港就在台灣旁邊，且壓迫香港跟企圖奪走台灣民主的都是同一個政權。（編輯：黃國倫）1080701