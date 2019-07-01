防逃機制修法協商未達共識 2日再討論

（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院長蘇嘉全今天主持朝野協商，討論刑事訴訟法中的防逃機制修法；討論重點之一，立委與官員就停止羈押的被告，法院是否得命其於審判期日及宣示判決之日到庭，並無具體共識。

蘇嘉全最後裁示，請司法院、法務部利用今天下午的時間，把相關立法體例查清楚，有無扞格，2日上午繼續協商。

台灣過去發生多起判刑定讞的貪污犯或經濟犯棄保潛逃案例，引來民眾譁然，例如今年4月，屏東縣前車城鄉長林錫章與公所辦事員駱文宗，因貪污各被重判14年6月及10年2個月定讞，屏東地檢署執行發監時卻消失無蹤等案例。

這次立法院臨時會，民進黨立法院黨團將刑事訴訟法中的防逃機制修法，列入討論議案；蘇嘉全今天主持黨團協商，討論民進黨立委許智傑等人提出的修法版本。

許智傑的版本指出，法院許可停止羈押時，得定相當期間，命被告應接受羈押替代處分，包括適當的科技設備監控、交付護照及限制活動範圍，以及未經法院或檢察官許可，不得就特定財產進行一定的處分；若有違背得逕行拘提。另外，被告經法院諭知死刑、無期徒刑或逾2年有期徒刑，有相當理由認為有逃亡之虞者，檢察官得逕行拘提等相關機制。

時代力量黨團提出的再修正動議，重點內容包括，被告經法院許可停止羈押等情況下，法院得命其應於審判期日及宣示判決之日到庭等。

今天協商時，到場司法院官員對於時代力量所提的修法版本精神，「大方向贊成」，但這是否和現行刑事訴訟法規定有所扞格，例如已規定審判期日應傳喚被告或其代理人，並通知檢察官、辯護人、輔佐人等條文，進行討論。

另外一個爭點為，時代力量黨團版本提到，「法院得命其應於審判期日及宣示判決之日到庭」，「得」是否要改為「應」，今天協商時並未有明確共識。

對於現場官員回應內容，時代力量立委黃國昌說，貪污犯、權貴犯、經濟犯不斷逃跑，社會大眾沒有辦法忍受下去，若司法院、法務部本位主義，活在象牙塔裡面，使修法進度卡住，「所有想要跑的貪污犯、經濟犯、權貴犯看到你們這樣吵，高興不得了」。

蘇嘉全則說，要修防逃機制必須達到目的，而非虛晃一招，如果法律的衝突性不高、沒有扞格，而且可以彌補防逃機制，「我覺得不應該太防衛」，希望司法院跟法務部盡快達成共識，不要各持己見，最後交給立委們來做裁判，這是不負責任的做法，「不然就請總統召開五院協商」。

蘇嘉全裁示，請司法院、法務部回去將立法體例查清楚、到底有無扞格，2日上午繼續協商。（編輯：張均懋）1080701