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泰菲俄汶萊4國來台免簽 續試辦至明年7月底

最新更新：2019/07/02 18:35

（中央社記者顧荃台北2日電）外交部今天表示，將繼續試辦泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來台免簽證措施，自今年8月1日起至明年7月31日止。

外交部晚間透過新聞稿表示，為落實「新南向政策」，外交部遵奉行政院政策指示，於今年5月24日邀集國安、移民、警政、調查、觀光及經貿等機關，召開跨部會會議，共同研商調整對「新南向政策」目標國及俄羅斯簽證待遇。

外交部說，經報行政院核定，自今年8月1日起，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓及俄羅斯國民來台免簽證措施，至明年7月31日止，屆期前將視執行成效評估是否繼續試辦。

外交部指出，自105年起，陸續給予「新南向政策」目標國簽證便利待遇。實施以來，新南向國家國民來台人數穩定成長，去年來台人次突破新高，達260萬7982人次，較106年229萬5493人增加31萬2489人次，成長率達13.61%，顯示該政策對提升來台觀光人數確有助益。另外，台俄於今年5月24日重啟直航，延長試辦對俄免簽，可望發揮加乘效果，吸引更多俄國旅客來台觀光，擴大兩國人民互動與交流。

外交部說，未來除將持續會同相關機關適時檢視措施試辦成效外，也將積極洽詢各該國政府，提升台灣人簽證待遇，以促進國家整體利益。（編輯：楊凱翔）1080702

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