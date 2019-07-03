防逃機制修法三讀 周春米：確保刑罰權完整行使

（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院臨時會院會今天三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，新增多款防逃機制，法官也可命停押被告於宣判日到庭；民進黨立委周春米說，這在確保刑罰權能完整行使，也是所謂的防逃法案。

周春米在三讀後發言指出，這次刑事訴訟法的修法，主要是關於受偵查、審判的刑事被告，要確保他們將來能到庭接受偵查、審判，判決確定後更要到案執行，確保國家刑罰權能完整行使，就是所謂的防逃法案。

周春米說，這次立法院臨時會，民進黨立法院黨團將民進黨立委許智傑提案的版本納進議程，進行討論與處理，希望盡速完成防逃機制，而司法改革的步伐，執政黨一步一腳印，沒有懈怠。

周春米也說，執政黨的司改成績可以接受大家公評，但她要告訴大家，除了今天三讀完成的防逃機制，這屆更完成了6大法案，包括通過法官法、限制出境出海專章、勞動事件法、少年事件處理法、法院組織法（大法庭），以及憲法訴訟法，完成憲法治國的最後一哩路。

時代力量立委黃國昌則表示，在各黨團共同簽字同意下，關於刑事訴訟防逃機制，補起了非常重要的破網，但他要提醒，在司法改革國是會議中通過的結論，要訂定棄保潛逃罪，目前還沒有排上議程，跨黨派立委也希望這個法案不要拖延，要盡速完成立法，回應社會大眾的期待。

健全防逃機制，立法院臨時會院會今天三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，未來法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭。

三讀條文明定，法院許可停止羈押時，經審酌人權保障及公共利益的均衡維護，認有必要者，得定相當期間，命被告應遵守以下事項，包括接受適當的科技設備監控；交付護照、旅行文件或法院亦得通知主管機關不予核發護照、旅行文件；未經法院或檢察官許可，不得就特定財產為一定之處分等事項；未經法院或檢察官許可，不得離開住、居所或一定區域等事項。（編輯：趙蔚蘭）1080703