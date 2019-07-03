參加國際大會遇中國打壓 護理學會：惡意無理

（中央社記者陳偉婷台北3日電）台灣護理學會參加國際護理協會護理大會時遇中國代表打壓。學會今天發出聲明指出，遇打壓令人錯愕，但學會團員在大會展現台灣護理專業及研究量能，是非常成功護理外交。

台灣護理學會副理事長、民主進步黨籍立法委員陳靜敏表示，在新加坡舉行的國際護理協會（ICN）年會閉幕式，中國代表伸手把台灣代表的名牌翻到背面，「不讓大家看到名牌正面上我們的國旗貼紙」。

陳靜敏也說，國際護理協會是第一個也是最具規模的健康專業人員國際組織，但中國在ICN國家代表會議開始前1週，威脅ICN把台灣護理學會的國籍更改成中國，否則中國代表將全體缺席今年在新加坡的大會，幸好在台灣嚴正抗議、盡力協商下，才保有台灣代表性。

台灣護理學會下午也在官方網站發出聲明指出，2019年ICN護理大會於6月27日至7月1日在新加坡舉辦，此次與會人數多達5310人，台灣共有419名護理師參加並發表研究論文，高居與會124國的第三名。

為方便台灣團員互相辨識及支援，台灣護理學會事先準備國旗貼紙給與會者使用。7月1日閉幕式時，ICN理事上台向所有與會者致意，中國代表吳瑛突然伸手，將台灣護理學會副理事長黃璉華貼有國旗的名牌翻面。

聲明指出，此突如其來的舉動，令大家感到錯愕，黃璉華立即翻正名牌。此行為被大會官方及參加團員拍攝到，明顯惡意無理。

聲明也表示，護理學會所有團員在這2年一次的國際護理盛會上，積極展現台灣護理專業及學術研究能量，成果豐碩，是非常成功的護理專業外交。（編輯：陳清芳）1080703