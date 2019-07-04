APG評鑑佳績 蘇揆：8月年會讓各國看到洗防決心

（中央社記者顧荃台北4日電）行政院長蘇貞昌今天表示，台灣防制洗錢成果，獲亞太防制洗錢組織（APG）評為最佳評等。今年8月APG年會將由各會員國提問並採認評鑑報告，仍須持續努力，促使各會員國看見台灣的決心。

亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG）日前公布第三輪評鑑報告，台灣達到最佳的「一般追蹤」等級（regular follow-up）。行政院洗錢防制辦公室將於8月18日到23日前往澳洲參加APG年會，會中將對評鑑結果做最後確認。

蘇貞昌上午在行政院會表示，台灣在1998年以創始會員國身分加入亞太防制洗錢組織，也是第一個通過洗錢防制專法的亞洲國家。近年來政府致力遵循APG各項規範與要求，制定及修正相關法規，包括洗錢防制法、公司法及國際刑事司法互助法等，並強化金融監理，落實不法金流追查，同時廣為宣導，提高公私部門認知與防範意識，結合政府與民間力量共同進行洗錢防制。

蘇貞昌指出，在去年底的第3輪相互評鑑後，APG終於在今年6月底正式發布，台灣獲得最佳的「一般追蹤」等級。感謝洗錢防制辦公室、法務部、金融監督管理委員會及各有關部會在本次評鑑過程的全力投入。

蘇貞昌說，今年8月於澳洲APG年會大會中，將由各會員國提問並採認評鑑報告，這段時間內，仍須結合國內外力量，促使各會員國看見台灣的努力與決心。請政務委員羅秉成持續督導，讓台灣不僅在法制面符合國際規範，在執行面也要特別注意，當嚴則嚴，讓洗錢防制觀念深入人心，瞭解這項工作是國家競爭力重要一環。但也避免過猶不及，造成民眾正常提領作業的困擾，既要讓國家贏得國際尊敬，產業及民眾也都能共享金流秩序穩定所帶來的正面效益。（編輯：楊玫寧）1080704