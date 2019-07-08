國民黨總統初選民調登場 郭韓朱衝人氣續過招

（中央社記者余祥台北8日電）國民黨今天展開為期7天的總統初選民調，各陣營都推出教戰守則，呼籲粉絲在家守電話。把握最後一週衝刺，郭台銘和朱立倫明天都先在台北召開記者會談政見，之後分別走訪苗栗和彰化，努力爭取選民支持。

國民黨總統初選共有5人角逐，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。

國民黨初選民調從今天開始至14日每天晚上6時30分至10時進行，採室內電話戶中抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份有效樣本，並將在15日公布結果。

民調題型方面，包含黨內互比和他黨對比兩種，他黨對比的選項中，除了主要對手總統蔡英文外，也納入可能參選的台北市長柯文哲。

各陣營近日紛紛推出教戰守則，教支持者如何回答問題，韓國瑜昨天更親上立委許淑華的臉書直播，充當訪員直接模擬民調訪問藝人葉啟田；朱立倫今天也在臉書推出一隻短片，同樣自己擔任民調訪員，模擬民眾接到電話的真實狀況。

國民黨日前跟參選人陣營達成共識，民眾在回答問題時，一定要答出參選人的全名，若是只回答暱稱，像是韓總、郭董，訪員則會再重複問一次問題；若民眾回答「唯一支持某某某」，也算是有效的答案，在沒有該支持對象的題目，就被視為都不支持。

雖在初選民調期間，各陣營不得發送市話或手機等電話語音拜票訊息，但主要參選人仍把握最後一週時間催票。

朱立倫今天起一連三天舉辦「民進黨最怕朱立倫三好記者會」，今天以他是最禁得起檢驗的為主軸，明天將強打他是最年輕的參選人。

朱立倫明天也將到彰化，拜會彰化縣議會議長和縣議員以及地方人士，盼爭取意見領袖的支持，為選情加持。

郭台銘同樣也將先在台北召開記者會．談他提出的身障保險社會福利政策，之後將前往苗栗、新竹，主要以參拜廟宇為主，盼能加強與選民的互動；韓國瑜則照常市政行程。（編輯：楊凱翔）1080708