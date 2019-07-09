貿易戰契機 政院估2025年4個兆元撐起台灣動能

（中央社記者顧荃台北9日電）行政院政務委員龔明鑫今天說，美中貿易戰是挑戰也是契機，到2025年，台商回台估可達1兆元，前瞻加上境外資金回台也可望破兆，離岸風電、物聯網跟半導體也能分別破兆，「4個兆元」撐起台灣成長動能。

龔明鑫表示，美中貿易戰是各界關注的議題，行政院長蘇貞昌已指示成立應對機制，約每兩週召開一次跨部會的「美中貿易戰對台灣及主要國家影響的討論會議」，由他與政務委員鄧振中主持，國安單位也會參與。

龔明鑫指出，短期來看，美中貿易戰免不了對台灣造成衝擊，但還是控制在一定範圍內。以出口成長狀況來看，台灣1到5月衰退4點多個百分點，相較其他國家來說，衰退比較少，主要是台灣還有轉單效益以及台商回台可以平衡；雖然對中國或是東南亞出口衰退10%，但是對於美國出口成長約20%，對日本也有所成長。

龔明鑫說，從產品類別來看，網通、資通訊下游產品、電子業、半導體等產業還在成長；但機械業，尤其訂單來源比較集中的中國部分，的確受到傷害；此外，石化下游產業，受到美中貿易戰跟油價影響。

他說，財政部昨天公布6月出口狀況，台灣已恢復正成長，且創下6月單月歷史新高，可以看出台灣在美中貿易戰下，出口還是可以突圍。他個人預料，7月與8月出口仍會正成長；且從第一季經濟成長率來看，台灣在亞洲四小龍中表現最好，第二季仍有可能維持。總體來說，短期來看，台灣總體經濟還算穩定，相較之下衝擊算小，還是有產業可以獲益。

美中貿易戰的中長期影響方面，龔明鑫指出，美中貿易戰雖帶來挑戰，卻對台灣也是重要的轉折點，過去中國與台灣都加入世界貿易組織（WTO）以後，台灣投資資源大部分往外流，這次因為美中貿易戰，成為台商回台的重要轉折點，有「4個兆元」將可支撐台灣未來20年的產業發展。

他說，第1個兆元，是政府推出歡迎台商回台方案後，目前回台投資已超過4300億元，眼看很快就會達成今年設定的目標5000億元，年底有望可超過6000億或7000億元，預估2到3年可望破兆元。

龔明鑫表示，第2個兆元是前瞻基礎建設加上境外資金回台法案完成立法。各界預估法案實施2年內的回台資金不一，高則9000億元、低則2000億元，若取中間值，約有5000億元會回台，加上前瞻基礎建設新的一期4000億元明年啟動，就會有另外的一兆元。

他說，第3個兆元是五加二產業創新的綠能產業部分，預計離岸風電2025年達到5.7GW，投資金額會上兆元，創造2萬個就業機會；第4個兆元則是物聯網跟半導體，包含台積電、華邦電、日月光、力晶與美光等廠商投資，預估到2025年，累積投資也能破兆元。

龔明鑫表示，台灣未來20年的產業發展基礎很堅固，這「4個兆元」，包括台商回台、前瞻加境外資金回台、離岸風電、物聯網與半導體產業投資，將可撐出台灣在地發展成長動能。美中貿易雖戰有挑戰，但也讓政府發現這個轉折點，長期來講，台灣有很好的發展契機跟動能。（編輯：郭萍英）1080709