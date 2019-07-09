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拜會彰化議長謝典霖 朱立倫：都是好朋友

最新更新：2019/07/09 18:48

（中央社記者蕭博陽彰化縣9日電）國民黨總統初選參選人朱立倫今天訪問彰化，其中拜會彰化縣議長謝典霖，由於謝典霖曾表態支持高雄市長韓國瑜，朱立倫被視為來拔樁，但朱立倫說，都是好朋友，希望最後團結。

朱立倫今天到彰化縣二林鎮天人宮參拜，並關心當地火龍果集貨與運銷，接著品嚐有「總統扁食」美名的在地小吃李振輝扁食，下午再拜會大村鄉長游盛及地方人士，最後與彰化縣議會議長謝典霖閉門會談，緊湊行程鞏固地方支持意味濃厚。

謝典霖日前曾在臉書發文，力挺高雄市長韓國瑜參加國民黨總統初選，朱立倫拜訪謝典霖被外界視為「拔樁」，但朱立倫說，都是好朋友，就像他上次來彰化也有拜會縣長王惠美，這次來拜會議長謝典霖，大家都是好朋友，都是一個團隊，希望最後團結一起。

媒體詢問傳說綠營要灌票給韓國瑜，是否擔心影響國民黨初選公平性？朱立倫表示，在這過程當中，他們知道綠營一定會操作，但最重要是希望所有選民、藍營選民、中間選民都能堅定意志。

對於是否擔心民調出爐後有人脫黨參選，朱立倫表示，國民黨不可在初選後有任何分裂，團結都不一定會贏，如果不團結，那就拱手讓人，所以一定要團結在一起；對於朱立倫將與前立法院長王金平網路直播，媒體好奇兩人是否要結盟，朱立倫說，王金平上週邀他，排定明天晚間9時直播一起介紹好吃、好玩事物。（編輯：翁翠萍）1080709

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