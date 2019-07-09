身障保險基金遭質疑 郭台銘：領導者應給希望

（中央社記者王承中台北9日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天主張成立身障者保險基金，前新北市長朱立倫指應弭平障礙而非政府再出錢。郭台銘說，作為政府領導者應給人民希望，台灣要走正向力量，「不能說一個會計只會算帳，那個不會有前途」。

郭台銘今天主張用新台幣100億元成立身障者保險基金，讓身障者投保，但朱立倫說，問題是如何弭平障礙，而非政府又要再出100億元。

郭台銘下午前往新竹市竹蓮寺參拜時受訪表示，作為政府的領導者要想盡辦法去關懷弱勢跟有困難的人，他有辦法賺錢，「不能說一個會計只會算帳（朱立倫是會計學博士），那個不會有前途」。應該要給人民希望、照顧弱勢，他想要賺更多錢，並組織國家隊打世界盃，台灣要走正向的力量。

針對明天行政院人事行政總處將召開軍公教待遇審議委員會，討論109年度軍公教是否調薪，郭台銘指出，總統蔡英文很多事情都在學他，但這兩天蔡總統卻不敢戴國旗帽。他說，蔡總統為什麼不想戴，是因為心中沒有中華民國。

郭台銘表示，鴻海已經宣布要加薪7%，他希望軍公教人員的加薪應比照，不要比鴻海低，且不要隨便砍軍公教的年金，要加就要加一輩子。

媒體詢問，外傳民進黨打算在民調時灌票給高雄市長韓國瑜，郭台銘說，「有沒有灌，大家心知肚明」。他表示，有人提醒有一個三殺策略，「先殺高雄，再殺立委，再把中華民國總統幹掉」。這是三輸，大家要理智想一想要三贏還是三輸，若要三贏，大家要考慮是否有更合適人選。（編輯：鄭雪文）1080709