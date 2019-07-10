LSE地球儀兩岸不同色 外交部：彰顯台海現狀

英國倫敦政經學院（LSE）的地球儀公共藝術品引發爭議，校方近期進行微調，在台灣和巴勒斯坦旁邊加註星號。中央社記者戴雅真倫敦攝 108年7月10日

（中央社記者顧荃台北10日電）英國倫敦政經學院決定維持該校地球儀裝置藝術將台灣和中國標為不同顏色，外交部今天表示，校方此一決定既尊重藝術家原創作品的精神，也彰顯台海的現狀事實，外交部深表肯定。

倫敦政經學院（The London School of Economics and Political Science, LSE）3月設立一座地球儀公共藝術品，把台灣和中國劃為不同顏色，遭中國留學生抗議。校方近期微調，在台灣旁邊加註星號，但未更動台灣的國名標註REP. CHINA（Taiwan）和顏色，並豎立告示牌表示，歡迎不同觀點的人相互尊重的辯論。

外交部今天表示，倫敦政經學院針對3月在校園設立由透納獎得主、藝術家沃林（(Mark Wallinger)設計的公共藝術品「顛倒的世界」，決定維持該地球儀裝置藝術將台灣和中國標為不同顏色，外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部表示，數月來，包括英國會友人、學者專家及社會意見領袖等持續透過不同方式呼籲校方維持該作品原樣。外交部長吳釗燮也於4月5日致公開信函LSE校長夏費克（Dame Minouche Shafik），呼籲校方切勿屈從中國的政治施壓與霸凌。外交部對英國各界友人就本案的關心與支持表示由衷感謝。

外交部說，樂見倫敦政經學院校方決定維持該藝術作品原貌，另以立牌說明該地球儀並不代表校方針對任何領土或邊界的背書而未作誤導國際視聽的不當調整。校方此一決定既尊重藝術家原創作品的精神，也彰顯台海的現狀事實，外交部深表肯定。（編輯：郭萍英）1080710