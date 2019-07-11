監院糾正台大 山地農場土地使用侵犯原民權利

（中央社記者王承中台北11日電）監察委員瓦歷斯．貝林、高涌誠今天表示，台大山地農場原為日治時期高砂保留地，應為原住民保留地，且台大甚至將部分土地委外賺取收益，不符撥用目的，監院決議糾正台大。

瓦歷斯．貝林、高涌誠今天上午召開記者會表示，台大取得與使用位於南投縣仁愛鄉，占地1092公頃的台大山地農場，嚴重侵犯原住民族土地權利，監察院內政及少數民族委員會、教育及文化委員會聯席會議通過兩人所提的調查報告，決議糾正台大、行政院、原民會及內政部。

監委指出，日本政府在1930年霧社事件後，將事件發生地域及鄰近地區，原屬於高砂族保留地圈劃為台北帝國大學山地農場，侵犯原住民族土地權益。台灣光復後，省政府卻未將農場土地登記為原住民保留地，內政部、行政院在1969年草率同意將土地撥交給台大。

監委表示，台大取得土地後，在1976年至1996年間將農場部分土地委外種菜收取利益，招致當地原住民質疑「寧將原住民土地交付漢人種菜收取利益，卻拒將土地返還原住民」；又以部分土地培育菜苗對外銷售，每年賺取新台幣上千萬元收入，明顯不符合原撥用土地的目的，有違台大山地農場設立宗旨，違失明顯。

監委指出，行政院及內政部忽視台大山地農場土地原屬日治時期高砂族保留地，理應優先歸由原住民族使用並登記為原住民保留地，且台大已於1949年取得面積達3萬2770公頃的台大實驗林，但行政院卻在1969年同意台大無償撥用，明顯欠缺公地撥用的適法性與正當性，也有疏失。經調查，台大山地農場土地撥用至今的使用率僅約6.87%。

監委表示，台大應體認疏失，並且解決與原住民族間就山地農場土地歸屬的爭議，行政院應監督有關機關檢討改進並依法妥善處理。如順利劃歸為原住民保留地，應請原民會協同農委會及各地權責機關積極監控及輔導，當地原住民族應依法妥善使用土地，力求原住民族土地權益保障與國土保安的兼顧與均衡。（編輯：林興盟）1080711