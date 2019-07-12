抵紐約過境僑胞熱情歡迎 蔡總統：非常溫暖

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）總統蔡英文出訪加勒比海4友邦，去程過境紐約。蔡總統抵達紐約後，在臉書發文表示，感謝AIT主席莫健，還有許多僑胞到機場與下榻飯店歡迎她，大家的熱情讓她感到「非常溫暖」。

蔡總統在臉書發布貼文表示，「早安台北，經過將近15個小時的飛行，我已經抵達紐約，即將開始為台灣拚外交！」，並感謝美國在台協會主席莫健（James Moriarty），還有許多台灣僑胞來到機場以及下榻飯店歡迎她，雖然天氣有點陰雨，「但是大家的熱情依然讓我感到非常溫暖！」

蔡總統說，紐約也是她在康乃爾大學讀書的時候很常來的地方，每次回來都感到格外親切。「接下來還有馬不停蹄的行程，我們繼續用行動拚外交！」

特別的是，蔡總統臉書的大頭貼稍早也更換成Q版圖片，由總統牽著代表台灣的台灣黑熊，拉著行李箱一起出國，象徵總統出訪。

蔡總統抵達紐約後第一個公開行程是出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，這是中華民國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見。會見地點在駐紐約辦事處，這也是中華民國國家元首第一次在紐約駐外館處進行公開活動。

蔡總統出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，全程12天11夜，去程過境美國紐約，返程過境丹佛，總統將在紐約停留2個晚上。紐約鄰近美國首府華盛頓，也是聯合國總部所在地，行程備受關注。（編輯：黃國倫）1080712