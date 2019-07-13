柯談新系 鄭文燦：我不喜歡在政治議題上打轉

（中央社記者溫貴香紐約13日電）桃園市長鄭文燦在美與總統蔡英文共同出席活動，再被關注是否可能擔任副手，他說，他的責任是做選戰支持者，幫助蔡總統連任。至於柯文哲近日又談到新潮流，隸屬新系的鄭文燦回應，「我比較不喜歡在政治議題上打轉」。

鄭文燦率團赴美出席2019全球城市挑戰論壇，在臉書發布此行見到美國民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），格外引起關注。

鄭文燦美國時間12日和蔡總統共同出席台美企業高峰會議前回答記者提問表示，台美之間不只是民主的夥伴，也是亞太地區重要的戰略夥伴，同時，應該也是科技產業夥伴。美中貿易戰之後，美國把台灣的企業當成可靠且保護智慧財產權的夥伴，台美經貿交流會更多。

在美國和蔡總統同台，外界關注鄭文燦是不是蔡總統副手人選，鄭文燦表示，所有政治人物與選民之間有無形的契約，對自己也要有所期許，要能夠完成任期當中的每項工作。他一直說，會把市長的角色做好，把桃園的工作做好，至於選舉的工作，他會盡量幫忙蔡總統選舉連任。

媒體問到台北市長柯文哲曾說「新潮流不倒，台灣不會好」，但日前受訪時又說「不要給人家全部貼標籤扣帽子」，鄭文燦對此表示，他與柯文哲都擔任市長，希望少一點政治、多一點建設，台北市可以談的議題很多，「我比較不喜歡在政治議題上打轉」。

中央社日前報導，總統蔡英文訪問加勒比海友邦，隨團發言部隊陣容堅強、重兵出擊，備受關注。蔡總統不只是在自己臉書，下午與哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）等學者閉門對談後回到下榻飯店受訪說明，與其說他們是發言人團隊，不如說也是外交團隊一部分。

曾是蔡總統擔任黨主席任內的文宣部主任兼發言人，也曾擔任過新聞局長的鄭文燦透露，立法院副院長蔡其昌、立委趙天麟、羅致政都與他「有關係」。談到羅致政，他說，卸任新聞局長後，曾向層峰推薦當時在外交部研究設計會擔任主委的羅致政接任。

鄭文燦指出，他參選桃園市長後，請辭發言人職務，他就推薦蔡其昌與趙天麟出任發言人。

羅致政被問到擔任總統訪問團發言人部隊的感覺表示，總統在臉書上說，這也是外交部隊、戰隊，國會外交也是政府推動外交很重要的一部分，很榮幸擔任這個職務。

趙天麟謙稱，總統的幕僚都非常專業、總統也是非常好的溝通者，他沒有扮演發言人的角色，而是希望為台灣外交盡力。（編輯：張均懋）1080713