美眾院通過國防授權法 外交部：深化台美安全合作

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）美國聯邦眾議院通過「2020會計年度國防授權法案」，內容包含持續支持對台軍售等。外交部對此表達歡迎，並將持續關注法案後續審議情形，與美國行政部門保持聯繫，深化台美安全合作。

外交部今天表示，美國聯邦眾議院於美東時間12日通過「2020會計年度國防授權法案」（NDAA），內容包含持續支持對台軍售，以維持台灣自我防衛能力等友台文字。在總統蔡英文過境美國紐約之際，美國國會再次以具體行動，堅定支持深化台美軍事安全合作，意義深遠，外交部對此表達歡迎與感謝。

外交部指出，將持續密切關注這項法案後續審議情形，並與美國相關行政部門保持密切聯繫，以進一步深化台美安全合作關係。

外交部表示，美國聯邦參議院已於6月27日通過參院版的「2020國防授權法案」，其中包含多項支持強化台美軍事合作與交流的內容，顯示美國國會參、眾兩院近年來持續透過年度國防授權法案，推動提升並擴大台美軍事安全合作，展現美國國會跨黨派對台灣國防安全、台海和平穩定的重視與堅定支持。

美國國會參、眾兩院將在近期協商，待同意與通過一致版本後，再交由美國總統川普（Donald Trump）簽署。（編輯：蘇龍麒）1080713