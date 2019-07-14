2個月大粉絲 歡送蔡總統離紐約

看到小朋友來歡送，總統蔡英文也開心一一逗小孩，和父母話家常，還抱起小朋友熱情親吻。中央社記者江今葉紐約攝 108年7月14日

（中央社記者江今葉紐約13日電）總統蔡英文今天結束紐約行程離境，上百台僑現場歡送。小朋友舉著T、S、A、I字母與「小英最小的FAN」海報跟總統說再見，最小的才2個月大，蔡總統也特別停下來親吻小朋友。

蔡總統在紐約最後一天的行程輕鬆休閒。一早先赴紐約中央公園健走，和台裔美籍青年相見歡。愛狗的蔡總統對「毛小孩」在公園內自在奔跑印象深刻，並說此行買許多貝果，可惜沒吃到餐車常賣的新鮮椒鹽餅。

蔡總統一行在中央公園停留約半小時後離去，隨後在美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）陪同下，自62號碼頭登船遊覽哈德遜河，遠眺哈德遜河岸公園、世貿中心一號大樓、華爾街金融區、艾力斯島、總督島及象徵自由民主的自由女神像。

回到飯店後，蔡總統短暫休息更裝後離開下榻飯店，前往機場搭機，上百名台僑也在飯店歡送蔡總統，還有來自蔡總統求學的康乃爾大學2016年畢業生拿著畢業生旗幟，到場歡送大學姐。

更特別的是一群年齡不到10歲的小朋友，拿著蔡總統姓氏「蔡」的英文拼音字母T、S、A、I的字母燈，以及「小英最小的FAN」海報跟總統阿姨說再見，年紀最小的才2個月大。

看到小朋友來歡送，蔡總統也開心一一逗小孩，和父母話家常，還抱起小朋友熱情親吻。蔡總統就在僑胞高喊「台灣加油」、「蔡總統凍蒜」的口號聲中搭車前往機場，飛往友邦海地。

和蔡總統抵達當天一樣，今天上午蔡總統下榻飯店對街也聚集一群中國僑胞，高喊反對台獨口號，並播放中國國歌。但鑑於日前活動爆發流血衝突，今天警方大規模維安，就是怕再有衝突。（編輯：劉學源）1080714